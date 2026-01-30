Cele mai sigure țări din lume pentru turiști în 2026

Cele mai sigure țări. Când oamenii își planifică vacanțele, siguranța este adesea la fel de importantă ca frumusețea peisajelor sau bugetul. Într-o lume tot mai conectată, dar cu provocări diverse privind criminalitatea, stabilitatea politică sau sănătatea publică, unele țări s-au distins ca fiind locuri în care turiștii se pot simți în siguranță, potrivit moneycontrol.

„Siguranța” poate însemna lucruri diferite pentru fiecare călător: pentru unii, este vorba despre criminalitate redusă și sentimentul de siguranță pe stradă; pentru alții, despre stabilitate politică, eficiența forțelor de ordine sau calitatea serviciilor de sănătate.

Clasamentele internaționale combină aceste elemente pentru a oferi o imagine cât mai completă a mediului în care se pot deplasa vizitatorii. În multe dintre topurile recente, țările europene și cele din Asia Pacific domină lista datorită nivelului scăzut de violență, infrastructurii moderne și climatului social stabil.

Dubai, cel mai faimos oraș din Emiratele Arabe Unite (EAU), este situat într-o țară unică și stabilă, recunoscută pentru aplicarea strictă a legilor și ordinea publică. Clasamentele recente îl plasează în topul global al siguranței, cu scoruri de peste 84/100. Străzile bine iluminate, transportul public sigur și supravegherea atentă fac ca vizitatorii să se simtă protejați pe tot parcursul sejurului.

Turiștii pot explora liniștiți atracțiile emblematice, de la Burj Khalifa la Dubai Mall sau plajele din Jumeirah. Dubai combină siguranța cu modernitatea, divertismentul și experiențele turistice de lux, de la safari în deșert la restaurante internaționale și evenimente culturale, făcând orașul atractiv pentru familii, cupluri și călători singuri.

Un alt exemplu interesant în topurile de siguranță este Andorra, un mic principat între Franța și Spania, unde liniștea socială și clima generală de securitate se reflectă în scorurile de siguranță foarte ridicate.

La fel, Qatar apare mereu în primele locuri, cu un accent puternic pe ordine publică și nivel de trai ridicat. Pentru turiști, aceste state oferă nu doar experiențe culturale diferite, ci și un sentiment de protecție crescut pe toată durata sejurului.

Asia de Est se remarcă constant în topurile de siguranță internaționale. Taiwan și Singapore apar ca destinații extrem de sigure, datorită nivelului redus al infracționalității, eficienței poliției și ordinii sociale riguroase. Singapore este apreciat pentru faptul că turiștii se pot deplasa liniștit ziua și noaptea, iar regulile stricte privind ordinea și curățenia sporesc sentimentul de protecție.

Japonia oferă un mediu sigur atât în orașe ultramoderne, cât și în zone rurale pitorești, cu rate scăzute de criminalitate și respect profund pentru reguli, ceea ce face călătoria relaxantă pentru turiști.

Țările nordice și vest‑europene domină topurile celor mai sigure locuri de vizitat. Islanda, Elveția, Norvegia, Danemarca și Finlanda sunt recunoscute pentru criminalitate redusă, stabilitate politică și infrastructură turistică modernă. Alte țări, precum Olanda, Irlanda, Portugalia sau Spania, combină siguranța cu atmosfera prietenoasă față de turiști și patrimoniul cultural bogat.

Raportul anual privind siguranța pentru turiști include și țări din America de Nord și Oceania. Canada și Australia apar în topuri datorită mediului social stabil, nivelului scăzut de violență și infrastructurii turistice bine puse la punct. În Canada, chiar și orașele mari sunt sigure pentru turiști, iar în Australia natura impresionantă și reglementările stricte sporesc protecția vizitatorilor.

Datele recente arată că Europa, Asia Pacific și microstatele din Golf domină topurile celor mai sigure destinații. Alte regiuni se confruntă cu provocări legate de criminalitate, instabilitate politică sau infrastructură mai slab dezvoltată, ceea ce influențează deciziile turiștilor care caută nu doar frumusețea locurilor, ci și liniștea necesară unei vacanțe fără griji.