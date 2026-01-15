Cum să reduci consumul de gaz fără să-ți fie frig. Soluții eficiente pentru o casă mai caldă și facturi mai mici

Reducerea consumului de gaz nu înseamnă automat compromis la confort. Din contră, în multe cazuri, facturile mari sunt rezultatul pierderilor de căldură, al unor reglaje greșite sau al unei utilizări ineficiente a sistemului de încălzire. Cu câteva măsuri bine gândite, orice locuință poate deveni mai eficientă energetic, fără a transforma iarna într-un test de rezistență la frig.

„Din punct de vedere tehnic, cea mai mare parte a pierderilor de energie într-o locuință apare prin anvelopa clădirii. O izolație corect dimensionată reduce semnificativ necesarul de funcționare al centralei pe gaz”, explică Radu Dumitru, inginer specializat în instalații de gaze și eficiență energetică, pentru EVZ.

Primul pas real spre un consum mai mic este limitarea pierderilor de căldură. Mansarda, pereții exteriori și pardoseala sunt zone-cheie prin care energia se pierde rapid dacă nu sunt izolate corespunzător. Chiar și o centrală performantă va consuma inutil dacă locuința „pierde” constant căldura produsă.

„Etanșeitatea ferestrelor și a ușilor este esențială pentru stabilitatea termică. Infiltrațiile de aer rece determină porniri dese ale centralei și un consum suplimentar, chiar dacă temperatura setată nu este ridicată”, subliniază Radu Dumitru.

La acest capitol, soluțiile sunt relativ simple: garnituri de etanșare, benzi izolatoare și perdele groase sau termice, care pe timpul nopții limitează pierderile prin suprafețele vitrate.

Mulți proprietari încălzesc corect locuința, dar pierd eficiență prin obiceiuri aparent banale. Aerisirea prelungită iarna este unul dintre cele mai frecvente exemple.

„Aerisirea corectă presupune schimbarea rapidă a aerului, nu răcirea structurii clădirii. Recomand aerisiri scurte și intense, care mențin inerția termică a pereților”, explică inginerul.

La fel de important este modul în care este folosită căldura produsă. Caloriferele nu trebuie acoperite de mobilier sau perdele, pentru ca aerul cald să circule liber în cameră. În plus, montarea unor folii reflectorizante, deumite deflectoare de căldură, în spatele caloriferelor ajută la direcționarea căldurii spre interiorul locuinței, nu spre pereții reci. În zilele însorite, simplul gest de a lăsa draperiile deschise permite soarelui să contribuie natural la încălzirea casei.

Reglajele termostatului influențează direct consumul de gaz, iar poziționarea acestuia este la fel de importantă ca temperatura setată. Termostatul ar trebui montat într-o cameră reprezentativă pentru întreaga locuință, de regulă livingul sau o cameră de dimensiune medie, frecvent folosită, nu într-un spațiu foarte mic sau într-o încăpere expusă excesiv la frig sau căldură.

„Dacă termostatul este amplasat într-o cameră mică, aceasta se încălzește rapid și centrala se oprește prea devreme, în timp ce restul locuinței rămâne mai rece. În schimb, într-o cameră foarte mare sau slab izolată, centrala va funcționa mai mult decât este necesar”, explică Radu Dumitru, inginer specializat în instalații de gaze și eficiență energetică.

Pe lângă amplasare, diferențele mici de temperatură au un impact major asupra facturii: „Reducerea temperaturii de ambient cu doar 1–2 grade Celsius poate aduce economii de 5–10% din consumul anual de gaz, fără pierderea confortului termic”, subliniază specialistul.

Un termostat inteligent ajută la evitarea consumului inutil, scăzând automat temperatura pe timpul nopții sau când locuința este goală și revenind la un nivel confortabil înainte de orele de activitate. Totodată, fluctuațiile mari trebuie evitate: „Din punct de vedere energetic, este mai eficient să menții o temperatură constantă, ușor mai scăzută, decât să forțezi centrala să recupereze diferențe mari de temperatură, situație care crește consumul și uzura echipamentului”, avertizează Radu Dumitru.

Reducerea consumului de gaz nu se obține printr-o singură intervenție spectaculoasă, ci printr-o serie de decizii corecte aplicate constant. Izolația, modul de reglare al centralei și felul în care este folosită căldura deja produsă funcționează împreună, iar lipsa uneia dintre aceste componente poate anula beneficiile celorlalte.

Pentru locuințele din blocuri vechi, eficiența energetică nu presupune neapărat investiții majore. Chiar și fără reabilitare termică completă, pierderile de căldură pot fi reduse prin soluții simple: etanșarea ferestrelor, izolarea peretelui din spatele caloriferelor, montarea robineților termostatabili și limitarea curenților de aer rece din jurul ușilor și ferestrelor.

Un alt aspect esențial este modul în care este menținut confortul termic. O temperatură constantă, ușor mai scăzută, combinată cu o distribuție corectă a căldurii și cu folosirea surselor pasive, precum căldura solară, poate reduce semnificativ consumul de gaz fără a crea disconfort. În acest context, reglajele inteligente ale termostatului devin un instrument-cheie, mai ales în apartamentele cu suprafețe diferite și izolație inegală.

„O locuință eficientă energetic nu este neapărat cea în care centrala funcționează mai mult, ci cea în care căldura este păstrată și folosită inteligent”, concluzionează Radu Dumitru, inginer specializat în instalații de gaze și eficiență energetică.