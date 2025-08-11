Social Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Zone afectate și programul de reluare a furnizării







Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat luni că, în perioada următoare, vor avea loc lucrări de reparații, modernizare și înlocuire a conductelor din rețeaua termică a Capitalei. Intervențiile sunt programate în mai multe zone ale orașului și fac parte din programul de mentenanță și îmbunătățire a infrastructurii energetice.

Totodată, în intervalul 11–31 august 2025, în contextul efectuării reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud de către ELCEN, furnizarea apei calde pentru consumatori va fi preluată de CTE Progresul.

Coordonarea operațiunilor va fi realizată prin dispeceratele comune ale ELCEN și CMTEB, iar autoritățile precizează că, deși se depun eforturi pentru reducerea disconfortului, distanța mare dintre sursa de producere și punctele de consum ar putea cauza întârzieri în livrarea agentului termic. Reprezentanții CMTEB atrag atenția că durata lucrărilor variază în funcție de gradul de complexitate al fiecărei intervenții.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat o serie de lucrări, care vor impune oprirea temporară a furnizării apei calde în mai multe zone din Capitală, începând cu data de 11 august 2025.

Sectorul 1: În zona Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzești – Bulevardul Iancu de Hunedoara, se vor efectua reparații la o conductă cu diametrul de 500 mm, instalată în 1976. Lucrările vor presupune oprirea livrării apei calde în perioada 11–14 august, afectând 9 puncte termice, 1 modul termic, 6 puncte pentru industrie și 8 pentru dotări, însumând 56 de blocuri și imobile.

Începând cu data de 11 august 2025, ora 09:00, în zona Șoselei Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, vor fi demarate lucrări de reparație la rețeaua termică primară, pe o conductă cu diametrul de 200 mm. Intervenția presupune oprirea temporară a furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic care deservește un total de 10 blocuri de locuințe.

Reprezentanții autorităților anunță că sistarea va fi valabilă până la data de 20 august 2025, ora 09:00. Conducta vizată face parte din infrastructura instalată în anul 1978, având o vechime de 47 de ani.

Sectorul 3: Pe Calea Călărașilor și Strada Delea Nouă, lucrările la o conductă de 300/200 mm (1989) vor întrerupe apa caldă în 2 puncte termice (17 blocuri), în perioada 11–13 august. Pe Strada Alexandru Moruzzi, racordul punctului termic 13 Foișor va fi oprit temporar (11 blocuri afectate), între 11 și 13 august.

În zona bulevardelor Mircea Vodă și Corneliu Coposu, lucrări la o conductă de 600 mm (1991) vor opri alimentarea cu apă caldă pentru 3 puncte termice (24 blocuri și 3 obiective industriale), între 11 și 14 august.

Sectorul 4: Pe Strada Sg. Nițu Vasile, se vor efectua reparații la o conductă de 500 mm din 1987. Vor fi afectate 8 puncte termice care deservesc 95 de blocuri, între 11 și 14 august.

Sectorul 5: În zona Străzii Dunăvaț și a Șoselei Sălaj, racordul comun al punctelor termice 2 și 3 Sălaj va fi supus lucrărilor. Conducta de 250 mm, datând din 1978, va necesita oprirea apei calde pentru 2 puncte termice (20 blocuri), în perioada 11–12 august.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București, alături de echipele de intervenție din teren, acționează în regim permanent pentru a soluționa disfuncționalitățile apărute în sistemul de termoficare.

Potrivit companiei, termenele estimate inițial pentru reluarea furnizării agentului termic sunt stabilite anterior începerii lucrărilor efective, fiind influențate de starea infrastructurii subterane. Finalizarea intervențiilor poate fi întârziată în funcție de gradul de degradare al conductelor, constatat după deschiderea șantierelor și inspectarea galeriilor tehnice.

Utilizatorii pot obține informații actualizate prin sistemul de mesaje preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, prin linia verde 0800.820.002 sau prin intermediul aplicației mobile Termoalert. Reprezentanții Termoenergetica își exprimă regretul pentru disconfortul creat și mulțumesc bucureștenilor pentru înțelegere.