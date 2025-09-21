Republica Moldova. Ucraina a aplicați sancţiuni în privinţa a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, care au o retorică pro-rusă şi justifică războuiul din Ucraina.

Aceştia au fost supuși unor măsuri restrictive, din partea autorităților din Ucraina, care includ interdicții, blocarea activelor și alte restricții economice și administrative.

Decretul semnat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski prevede că durata aplicării sancțiunilor este fie pe termen nelimitat, fie pentru zece ani, în funcție de caz.

Majoritatea celor 11 din lista lui Zelenski sunt persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Şor. Astfel, în lista celor sancţionaţi de ucraineni se regăsesc Evghenia Guțul, bașcana condamnată Găgăuziei, Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”, aflat în cursa electorală, lidera partidului „Renaștere”, Natalia Parasca.

În listă mai figurează şi fostul deputat socialist, Vasile Bolea, ajuns unul din liderii de la „Renaştere”. Este vizat Dmitri Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, susţinătorul Evgheniei Guţul.

Deasemenea, a fost inclus şi Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei și lider al Uniunii Populare din Găgăuzia, o mișcare social-politică pro-rusă evidentă. Care a fuzionat cu formațiunea politică „Renaștere”.

El beneficiază de sprijin politic din partea lui Ilan Șor. Victor Petrov este implicat activ în diseminarea dezinformării și în incitarea la violență și frică în rândul populației găgăuze din Republica Moldova cu privire la o potențială pierdere a autonomiei provocată de autoritățile de la Chișinău.

În lista celor supuşi sancţiunilor ţi Constantin Starîş. Acesta a deţinut mai multe mandate de deputat, după ce a candidat pe listele Partidului Comuniştilor. Iar la alegerile parlamentare din 28 septembrie candidează pe lista blocului „Patriotic”.

Se vehiculează că Starîş ar avea conexiuni cu Ilan Şor.

Un alt sancţionat, Bogdat Ţîrdea, face parte din anturajul lui Igor Dodon şi, la fel, candidează pentru un nou mandat pe lista blocului „Patriotic”. Ţîrdea este considerat unul din cei mai toxici propagandişti pro-Kremlin.

Lista lui Zelenschi a fost completată de Ion Mahu, Iurie Ciofu, Igor Șornikov. Aceştia sunt consideraţi printre cei mai aprigi propagandişti pro-ruşi de la Chişinău.

Ion Mahu este militar de carieră, colonel în retragere şi activist. Este promotor al noţiunilor „popor moldovenesc” şi „limbă moldovenească”. Dar şi a naraţiunilor ruseşti. După ieşirea la pensie, în 2009, şi-a continuat cariera în calitate de activist. Din 2016 conducător al Consiliului Mişcării Populare „Salvăm Moldova!".

Iurie Ciofu este colonel în rezervă, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Sindicatul organelor de forţă din Republica Moldova”. Este membru al Consiliului Republican al platformei publice "Uniunea Populară",

A făcut parte din comisia prezidenţială a lui Igor Dodon pentru veteranii Forţelor Armate, ai organelor de drept şi participanţii la conflictele militare.

„Dacă nu ar fi existat statutul de neutralitate, Moldova nu ar fi existat acum. El ne protejează statalitatea. În loc să punem sub semnul întrebării semnificația acestui statut, ar fi mai bine să-l consolidăm și promovăm la nivel internațional. În caz contrar, Republica riscă să fie atrasă într-un conflict groaznic", a spus Ciofu.

Igor Şornicov a fost ministru adjunct de externe la Tiraspol. Ulterior, a fondat Institutului pentru Cercetări Socio-Politice şi Dezvoltare Regională, care promoveauă activ naraţiunilr ruseşti.