Politica De ce are nevoie de gardă de corp omul lui Ilan Şor la Chişinău. Video







Republica Moldova. Alexei Lungu, liderul partidului Şansă”, un slujitor fidel al lui Ilan Şor, a fost văzut în ultimele zile însoţit de bodyguarzi.

Fost prezentator TV, Alexei Lungu, după ce a ajuns liderul unui partid afiliat lui Ilan Şor, s-a manifestat ca un personaj agresiv, fiind chiar reţinut de poliţie. Este prezent aproape la toate protestele organizate de Ilan Şor, fiind în centrul atenţieie pentru acţiuni cu caracter provocator.

Care până la urmă se termină cu altercaţii. Ca apoi Alexei Lungu să se victimizeze.

În ultima perioadă Alexei Lungu a fost surprins de mai multe ori fiind însoţit de doi bărbaţi tineri, cu constituţie atletică.

Cei doi îl însoţesc pe Lungu chiar şi atunci când îşi bea cafeaua la benzinăria de lângă Penitenciarul nr.13, unde zilnic câteva persoane de vârsta a treia protestează, cerând libertate pentru Evghenia Guţul.

Probabil că liderul de la „Şansă” nu mai are încredere în nimeni. Nici chiar în susţinătorii şefului său. În faţa cărora în ultima perioadă nu îndrăzneşte să apară fără garda de corp.

Majoritatea protestelor la care apare Alexei Lungu sunt marcate de scandal şi agresivitate. De exemplu, câteva zile în urmă, În satul Peresecina, raionul Orhei, au avut loc altercații între activiștii partidului „Șansa”, și alte persoane prezente la o terasă. Iar în centrul altercaţiilor a apărut Alexei Lungu.

Potrivit imaginilor publicate pe canalele de Telegram afiliate lui Șor, Alexei Lungu ar fi venit la un „protest pașnic” iar apoi ar fi fost „înconjurat de vreo 50 de angajați ai MAI”.

Pe fundalul imaginilor se aud persoane care strigă „Afară din Peresecina” și „Afară șoriștilor”.

Alexei Lungu încearcă să provoace de fiecare dată când iese în public. Insultă jurnaliştii şi oamenii legii. Iar protestatarii, plătiţi din banii lui Ilan Şor, încearcă să-l apere.

Alexei Lungu nu i-a cruţat nici pe socialiştii pro-ruşi, după ce ultimii nu l-au primit alături de ei în fruntea coloanei la un marş de 9 mai. „Aceștia cine sunt? Trupe paramilitare? Poate sunt provocatori”, a întrebat Lungu.

Totuși, în final, acestuia urma să-i fie permisă trecerea spre fața coloanei. Dar omul lui Ilan Şor nu s-a mai arătat interesat. Deşi deja îl rugau să vină.