Politica Protestul de lângă închisoare: bătrâni afectaţi de caniculă şi supraveghetori cu constituţie atletică. Video







Republica Moldova. Zeci de persoane protestează zilnic lângă Penitenciarul nr.13, cerând dreptate pentru başcana Găgăuziei, Evgnenia Guţul. Majoritatea protestatarilor sunt femei de vârsta a treia.

Evghenia Guţul a ajuns în Penitenciarul nr.13 după ce, la 5 august, a fost condamnată la șapte ani de închisoare . Instanța a găsit-o vinovată de acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, în beneficiul unui partid politic și al unui concurent electoral.

În același dosar a fost condamnată și Svetlana Popan, secretara fostului Partid „Șor”, care a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare.

Potrivit sentinței, cele două au coordonat transporturi secrete de bani din Federația Rusă, au instruit colegi să „legalizeze” fondurile prin donații fictive și au organizat proteste de amploare în Chișinău, la care mii de persoane au fost plătite din bani obținuți ilegal.

De atunci fruntaşii partidelor gestionate şi finanţate de fugarul Ilan Şor organizează zilnic proteste lângă închisoarea din Chişinău.

O zi obişnuită de vineri. Soarele coace nemilos, iar umbra copacilor aprape că nu salvează de temperatura de peste 35 de grade.

La umbra arborilor de lângă căminele Universităţii de Stat, peste drum de Penitenciarul nr.13, s-au adăpostir vre-o 50 de persoane, majoritatea femei în etate. Transpirate şi cu faţa înroşită, acestea par să facă cu greu faţă caniculei.

În faţa lor, un tânăr strigă la megafon: „Jos Maia Sandu! Libertate pentru Evghenia Guţul! Libertate pentru Svetlana Popan!”. Protestatarii repetă cu voce ridicată.

Unii protestatari nu mai rezistă să stea în picioare pe caniculă şi îşi găsesc refugiu pe unde pot – la staţia de troleu din apropiere sau pe bordură, lângă arbuşti. Apoi revin din nou la protest, aşteptând cu nerăbdarea seara pentru a primii banii promişi.

Pe lângă poliţişti, grupuri a câte 3-4 bărbţaţi cu constituţie atletică urmăresc protestul de la o distanţă de 20-30 de metri. Aceştia par a di coordonaţi de Alexei Lungu, liderul partidului „Şansă”, adiliat lui Ilan Şor. Alexei Lungu poate fi găsit în benzinăria din apropierea Penitenciarului nr.13. Echipa EvZ l-a surprins pe Lungu în timp ce discuta cu unii din bărbaţii cu constituţie atletică. Aceştia s-au ascuns după ce au observat că sunt urmăriţi de jurnaliştii de la EvZ.

În timp ce protestatarii repetau sloganele după tânărul cu megafon, din închisoare a ieşit Natalia Bayram, unul din avocaţii başcanei Evgnenia Guţul. Apărătoarea a declarat pentru Evenimentul Zilei că clienta să se simte rău şi aşteaptă să fie eliberată.

Natalia Bayram a mai comunicat că încă se lucrează la contestaţia sentinţei de condamnare pronunţată de Judecătoria Chişinău. Şi cel mai probabil, va fi depusă săptămâna viitoare.

Primul protest la Penitenciarul nr.13 a avut loc pe 5 august, ziua în care a fost condamnată Evghenia Guţul. Locuitorii din vecinătatea Penitenciarului nr. 13 au fost afectați de protestele zgomotoase și frecvente. Mai mulți locuitori au apelat la 112 pentru a reclama gălăgia persistentă în zona penitenciarului.

Polițiștii au depistat și un automobil în care se aflau corturi și saltele, în care urmau să stea, tot contra cost, protestatari, în fața închisorii.

În urma investigațiilor poliției, s-a stabilit că manifestanților li s-au oferit bani între 200 și 400 de lei pentru participare. Mai mult, persoanele care i-au transportat cu mașinile proprii au primit între 1000 și 1500 de lei. Astfel, zeci de participanți au fost sancționați cu procese verbale pentru implicare ilegală în proteste.

Oamenii legii au descoperit mai multe mașini încărcate cu materiale propagandistice. Și anume pliante, pancarte și articole vestimentare pentru care nu existau acte de proveniență sau documente de tipărire. Un mijloc de transport cu numere temporare din Găgăuzia a fost depistată transportând corturi și saltele, care urmau să fie amplasate în zona penitenciarului, încălcând normele stricte de securitate ale instituției.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au declarat că respectă dreptul la libera exprimare. Dar pot face abstracţie de legea care stipulează clar că persoanele achitate pentru a face acest lucru nu-și exprimă propria opinie, ci pe cea invocată de organizația criminală.