Justitie Locuitorii din jurul Penitenciarului 13, deranjați de protestele în susținerea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul







Republica Moldova. Locuitorii din regiunea Penitenciarului nr. 13, unde este deținută bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost afectați în ultimele zile de proteste zgomotoase și frecvente. Zeci de oameni se adună zilnic în fața închisorii cerând eliberarea acesteia. Astfel generând un disconfort major în comunitate. Mai mult, în ultimele ore, mai mulți locuitori au apelat la 112 pentru a reclama gălăgia persistentă în zona penitenciarului.

În urma investigațiilor poliției, s-a stabilit că manifestanților li s-au oferit bani între 200 și 400 de lei pentru participare. Mai mult, persoanele care i-au transportat cu mașinile proprii au primit între 1000 și 1500 de lei. Astfel, zeci de participanți au fost sancționați cu procese verbale pentru implicare ilegală în proteste.

De asemenea, oamenii legii au descoperit mai multe mașini încărcate cu materiale propagandistice. Și anume pliante, pancarte și articole vestimentare pentru care nu existau acte de proveniență sau documente de tipărire. Un mijloc de transport cu numere temporare din Găgăuzia a fost depistată transportând corturi și saltele, care urmau să fie amplasate în zona penitenciarului, încălcând normele stricte de securitate ale instituției.

Locuitorii din zonele adiacente penitenciarului s-au plâns de perturbarea liniștii publice și de imposibilitatea de a se odihni în propriile case, semnalând acest lucru prin numeroase apeluri la serviciul 112.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) au declarat se admintte dreptul la libera exprimare, dar nu face abstracție de la legea care stipulează clar că persoanele achitate pentru a face acest lucru nu-și exprimă propria opinie, ci pe cea invocată de organizația criminală.

„Polițiștii au depistat și un mijloc de transport cu numere temporare din Autonomia găgăuză, în care se aflau corturi şI saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul Penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date.”, se arată în comunicat.

Protestele vin după ce Evghenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, decizie pronunțată pe 5 august 2025 de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Ea este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu executare a primit și cea de-a doua inculpată, Svetlana Popan.

Bașcana Găgăuziei, numită în funcție din 19 iulie 2023, este vizată și de sancțiuni internaționale impuse de SUA (iunie 2024) și UE (octombrie 2024) pentru acțiuni de destabilizare și promovare a separatismului. În plan intern, este investigată și într-un dosar legat de finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din 2023.

Evghenia Guțul respinge acuzațiile și susține că este victima unei persecuții politice.