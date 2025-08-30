Politica Surpriză de la deputaţii găgăuzi pentru Evghenuia Guţul. Ce cadou i-au pregătit de ziua de naştere







Republica Moldova. Deputaţii din Adunarea Populară a Găgăuziei au decis s-o decoreze pe başcana Evghenia Guţul, condamnată la 7 ani de închisoare, cu cea mai înaltă distincţie din autonomie – Ordinul „Gagauz Yeri”.

Decizia a fost luată cu câteva zile înainte de Ziua de naştere a başcanei. Pe data de 5 septembrie Evghenia Guţul va ăîmplini 39 de ani.

Comratul a sărbătorit recent jubileul de 35 de ani de la fondarea autonomiei Gagauz Yeri. Sărbătoarea a început la Comrat cu o ședință solemnă a Adunării Populare.

Veteranii formării autonomiei au fost menționați în treacăt, deoarece atenția principală a fost acordată narațiunilor despre „persecuțiile din Chișinău” și „represiunea” împotriva bașcanei Evghenia Guțul,

În cadrul festivității, mai multe persoane au fost decorate cu Ordinul „Gagauz Yeri”. Printre acestea se regăsesc veteranul Mihail Țurcan. El a declarat că este gata să ispășească pedeapsa în locul Evgheniei Guțul. Distncția i-a fost acordată și lui Mihail Vlah, consilierul bașcanei și participant activ la mitingurile partidului „Șor”.

Decizia de a o decora pe Guţul cu cea mai înaltă diszincţie din Găgăuzia a fost votată de deputaţii găgăuzi în ţedinţadin 29 august. Totuși, votul nu a fost unanim. Din cei 35 de aleşi locali s-a găsit unul care a votat împotrivă și altul care s-a abținut.

Președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, a sugerat că distincția ar fi un cadou pentru Evghenia Guțul, care îşi va serba ziua de naştere în Penitenciarul nr.13 din Chişinău.

Constantinov a declarat că, în cei mai bine de doi ani de când este bașcană, Evghenia Guţul a demonstrat că „este un adevărat patriot”.

Şi cei care au solicitat decorarea au invocat „patriotismul” başcanei. Ei şi-au motivat demersurile prin faptul că bașcana Evghenia Guțul ar merita distincția „pentru bărbăție, patriotism, apărarea intereselor poporului găgăuz și pentru poziția sa civică principială”.

Decorarea Evgheniei Guțul a fost solicitată Adunării Populare – organul legislativ al autonomiei – de organizația „Patrioții Găgăuziei”, condusă de primul spicher găgăuz, Mihail Kendighelean, și de Consiliul decanilor de vârstă al Găgăuziei.

În vârstă de 84 de ani, Kendighelean a avut numai cuvinte de laudă pentru prestaţia başcanei lui Ilani Şor, care, timp de doi ani de când se află la cârmaautonomiei s-a remarcat doar prin deplasările la Moscova şi întâlnirea cu Vladimir Putin.

Fost membru al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, în anii 1989-1990 Mihail Kendighelean, alături de Ivan Burgudji, Gheorghe Stomatov și Leonid Dobrov, s-a remarcat pentru mișcarea separatistă din Găgăuzia. La 12 noiembrie 1989 a participat la aşa zisul Congresul I al poporului găgăuz, care a proclamat înființarea Republicii Sovietice Socialiste Găgăuzia ca parte componentă a RSS Moldovenească.

În anul 1999, Mihail Kendighelean este ales ca președinte al Adunării Populare a UTA Gagauz-Yeri.

La 31 ianuarie 2002, un grup din 21 de deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei i-au acordat un vot de neîncredere Guvernatorului Găgăuziei, Dumitru Coitor. Şi și au stabilit pentru data de 24 februarie 2002 organizarea referendumului de revocare din funcție a lui Dumitru Croitor.

În ziua respectivă, majoritatea secțiilor de votare au fost închise, autoritățile locale (executive) din autonomie luând măsuri pentru zădărnicirea referendumului. Pentru aceste acțiuni ulterior lui Dumitru Croitor, Mihail Kendighelean, Ivan Burgudji le-au fost intentate dosare penale. Însă numai Ivan Burgudji a fost condamnat la închisoare, celelalte dosare fiind mai târziu clasate.

Amintim că, în data de 5 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Aceasta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, ea a fost obligată să achite statului suma de 40 de milioane de lei. Bani care, potrivit investigației, ar fi fost utilizați pentru susținerea ilegală a fostului Partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în intervalul 2019–2022, Evghenia Guțul ar fi introdus, în mod repetat, sume de bani în Republica Moldova, provenite din Federația Rusă. Peste 42,5 milioane de lei ar fi fost livrate în țara vecină de către o structură criminală, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor.

În ceea ce o privește pe Popan, anchetatorii susțin că aceasta ar fi primit aproape 9,74 milioane de lei, bani folosiți pentru organizarea manifestațiilor publice și plata salariilor „la negru”.

Ambele femei resping acuzațiile formulate de procurori. Evghenia Guțul a declarat că procesul împotriva sa este motivat politic și reprezintă o formă de represiune.