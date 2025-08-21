Justitie Lupta pentru libertatea başcanei Găgăuziei continuă. Noi detalii în dosarul de finanţare ilegală a partidelor lui Ilan Şor







Republica Moldova. Avocații başcanei Evghenia Guţul și ai Svetlanei Popan, condamnate la 7 și, respectiv 6 ani de închisoare, au contestat decizia instanței de fond în instanţa ierarhic superioară.

Anunțul a fost făcut de avocatul bașcanei Găgăuziei, Natalia Bayram, într-un comentariu pentru presă.

Astfel, dosarul în care başcana a fost condamnată la 7 ani de închisoare urmeasă să fie transmis la Curtea de Apel Centru.

„În ceea ce privește termenele, după ce instanța de fond va transmite dosarul către Curtea de Apel, aceasta va stabili data ședinței de judecată în decurs de 10 zile de la repartizare”, a menționat avocata.

Natalia Bayram a declarat anterior pentru EvZ că clienta sa se simte foarte rău în închisoare.

După pronunțarea sentințelor de condamnare, susținătorii Evgheniei Guțul și ai Svetlanei Popan protestează aproape zilnic în fața Penitenciarului nr.13 din Chișinău. Nici arșița și temperaturile caniculare nu-i opresc pe zeci de oameni să se adune în fața închisorii și să ceară dreptate pentru cele două inculpate. Majoritatea vârstnici și minori, manifestanții scandează lozinci antiguvernamentale și susțin că Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost pedepsite pe nedrept.

Pe lângă polițiști, prezenți la protest sunt și grupuri a câte 3-4 bărbați, cu constituție atletică, care urmăresc mitingul de la o distanță de 20-30 de metri. Aceștia par a fi coordonați de Alexei Lungu, liderul partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor.

Amintim că, în data de 5 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Aceasta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, ea a fost obligată să achite statului suma de 40 de milioane de lei. Bani care, potrivit investigației, ar fi fost utilizați pentru susținerea ilegală a fostului Partid „Șor”.

Cât despre Svetlana Popan, secretara teritorială a formațiunii, declarată între timp, neconstituțională, a primit o pedeapsă de șase ani de detenție. Și ea a fost obligată să plătească prejudiciu statului. Mai exact, este vorba de nouă milioane de lei. Anume atât au constatat anchetatorii că gruparea criminală „Șor” ar fi cheltuit pentru organizarea protestelor plătite, prin intermediul Svetlanei Popan. Instanța a decis, de asemenea, interzicerea implicării celor două în activitatea partidelor politice pentru următorii cinci ani.

Potrivit procurorilor, în intervalul 2019–2022, Evghenia Guțul ar fi introdus, în mod repetat, sume de bani în Republica Moldova, provenite din Federația Rusă. Peste 42,5 milioane de lei ar fi fost livrate în țara vecină de către o structură criminală, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor.

În ceea ce o privește pe Popan, anchetatorii susțin că aceasta ar fi primit aproape 9,74 milioane de lei, bani folosiți pentru organizarea manifestațiilor publice și plata salariilor „la negru”.

Ambele femei resping acuzațiile formulate de procurori. Evghenia Guțul a declarat că procesul împotriva sa este motivat politic și reprezintă o formă de represiune.