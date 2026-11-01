Guvernul condus de Péter Magyar va face publice, pe 4 noiembrie, documentele poliției politice din perioada comunistă din Ungaria, potrivit Reuters.

Dosarele din Ungaria, care ar conține între 50.000 și 60.000 de nume, vor putea fi consultate printr-o platformă online, cu posibilitatea efectuării de căutări după mai multe criterii.

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat că arhivele poliției secrete din perioada dictaturii comuniste vor fi desecretizate începând cu 4 noiembrie. Măsura reprezintă una dintre principalele promisiuni electorale ale partidului TISZA, care l-a învins în aprilie pe fostul premier Viktor Orbán.

„Îndeplinind una dintre principalele promisiuni ale TISZA, vom face publice, la 4 noiembrie, dosarele poliției secrete din perioada dictaturii comuniste. Aceasta va fi o chestiune dificilă și sensibilă pentru multe familii, dar fără o confruntare cu trecutul nu poate exista o schimbare politică autentică”, a scris Magyar pe platforma X.

La scurt timp după victoria electorală, liderul ungar anunțase că noul guvern va permite accesul public la documentele existente și va pune la dispoziție un sistem electronic de căutare. Până acum, arhivele puteau fi consultate doar de rudele apropiate ale persoanelor menționate în documente și de cercetători.

Potrivit estimărilor, dosarele conțin între 50.000 și 60.000 de nume. Noua bază de date va permite căutarea informațiilor despre foști ofițeri ai serviciilor de securitate, informatori sau persoane care au fost vizate pentru recrutare.

Utilizatorii vor putea efectua căutări folosind numele, data și locul nașterii, numele mamei, numele de cod, dar și tipul sau numărul documentului, potrivit Associated Press.

Autoritățile vor aplica însă anumite restricții pentru protejarea datelor personale sensibile. Unele documente vor fi publicate cu informații anonimizate, în special cele referitoare la date medicale, dependențe, viață sexuală și orientare sexuală.

Procesul de desecretizare va continua la 25 februarie 2027, când urmează să fie publicate aproximativ 9.000 de așa-numite „dosare B”.

Aceste documente pot avea fiecare câteva sute de pagini și conțin informații detaliate despre persoanele recrutate de poliția secretă sau despre cele care au fost vizate pentru recrutare.