Africa intră în istoria olimpică. România trimite 16 sportivi la Dakar

Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 au început sâmbătă, 31 octombrie, în Senegal, marcând prima competiție olimpică organizată vreodată pe continentul african, potrivit Associated Press. România participă la eveniment cu o delegație de 16 sportivi, care vor concura la zece discipline, alături de aproximativ 2.700 de tineri din întreaga lume.

Ceremonia de deschidere a avut loc pe Stadionul Abdoulaye Wade din Diamniadio, în apropiere de capitala Dakar, în prezența a zeci de mii de spectatori. Președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, a declarat oficial deschise competițiile, care se vor desfășura până pe 13 noiembrie 2026. Evenimentul reprezintă un moment important pentru mișcarea olimpică, deoarece este prima dată când un eveniment sportiv olimpic ajunge pe teritoriul Africii.

Deschiderea Jocurilor Olimpice de Tineret a fost marcată de spectacole de dans, muzică și momente artistice inspirate din tradițiile Senegalului și ale altor state africane.

Potrivit Associated Press, ceremonia organizată pe stadionul din Diamniadio a inclus sute de dansatori și percuționiști, o reprezentare artistică de mari dimensiuni a hărții Africii și defilarea delegațiilor participante. Spectacolul a reunit aproximativ 1.100 de artiști și participanți, potrivit Comitetului Internațional Olimpic.

Jocurile se desfășoară în trei zone: Dakar, Diamniadio și stațiunea de pe litoral Saly. Organizatorii au pregătit 153 de probe cu medalii, repartizate în cadrul a 25 de discipline sportive.

Aproximativ 2.700 de sportivi, cu vârste între 14 și 17 ani, participă la competiție, reprezentând 204 comitete olimpice naționale, alături de Echipa Olimpică a Refugiaților.

Delegația României este formată din 16 sportivi, fete și băieți, care vor reprezenta țara în zece discipline: atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul și triatlon.

Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, componența echipei este următoarea:

Atletism: Amelia Negulescu, Delia Aștefănoaie și Liviu Isache.

Amelia Negulescu, Delia Aștefănoaie și Liviu Isache. Box: Mădălin Călugăr și Iasmina Moraru.

Mădălin Călugăr și Iasmina Moraru. Canotaj pe mare: Crina Neicu.

Crina Neicu. Gimnastică artistică: Aniela Tudor și Alexandra Nica.

Aniela Tudor și Alexandra Nica. Înot: Daria Silișteanu și Luca Marinescu.

Daria Silișteanu și Luca Marinescu. Lupte pe plajă: Mădălina Pavel.

Mădălina Pavel. Scrimă: Ștefan Popa.

Ștefan Popa. Tenis de masă: Andreea Băiașu și Robert Istrate.

Andreea Băiașu și Robert Istrate. Tir cu arcul: Daria Graur.

Daria Graur. Triatlon: Tünde Crișan.

România va avea doi purtători de drapel la ceremonia de deschidere: înotătoarea Daria Silișteanu și jucătorul de tenis de masă Robert Istrate. Daria Silișteanu a rostit și jurământul sportivilor, în numele participanților români.

Organizarea competiției în Senegal reprezintă o etapă importantă în extinderea mișcării olimpice. Până acum, nicio ediție a Jocurilor Olimpice sau a Jocurilor Olimpice de Tineret nu fusese organizată în Africa.

Dakar fusese desemnat inițial drept gazdă a competiției din 2022, însă pandemia de COVID-19 a determinat amânarea evenimentului pentru 2026.

Senegalul devine astfel prima țară africană care găzduiește un eveniment sportiv olimpic. Competiția oferă, totodată, continentului oportunitatea de a-și consolida prezența în sportul internațional și de a dezvolta infrastructura destinată competițiilor de anvergură.

Ediția din 2026 aduce și alte elemente de noutate. Pentru prima dată la Jocurile Olimpice de Tineret participă o echipă formată din șase sportivi refugiați, stabiliți în Kenya și Uganda, care vor concura la atletism, judo și taekwondo.

De asemenea, delegația Rusiei, alcătuită din 13 sportivi, participă sub drapelul național, într-o premieră la un eveniment olimpic de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 se desfășoară în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie. Programul cuprinde 25 de sporturi de competiție, de la atletism, înot și gimnastică artistică până la box, scrimă, ciclism și sporturi practicate pe plajă.

Pentru România, participarea reprezintă o oportunitate pentru cei 16 tineri sportivi de a concura la nivel internațional și de a acumula experiență într-un eveniment olimpic. Rezultatele delegației vor putea fi urmărite pe parcursul celor două săptămâni de competiție.

Dakar 2026 rămâne, dincolo de rezultatele sportive, o ediție istorică: pentru prima dată, Africa găzduiește un eveniment din calendarul olimpic.