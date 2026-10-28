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Colecția „SuperMașini Sport” aduce în ultimul său număr un model simbol-Shelby Cobra. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

Colecția „SuperMașini Sport” aduce în ultimul său număr un model simbol-Shelby Cobra. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!
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Din cuprinsul articolului

Vedeta anilor ’60 impresionează și astăzi

Nașterea modelului Shelby Cobra datează din anii ‘60, când Carroll Shelby, un pilot și proiectant auto american, a decis să îmbine puterea motorului britanic cu șasiul american. În 1962, Shelby s-a asociat cu AC Cars, un constructor britanic, pentru a crea o mașină care să cucerească atât șoselele, cât și circuitele de curse.  Rezultatul a fost un roadster cu două locuri, care și-a câștigat rapid reputația de a fi una dintre cele mai captivante și puternice mașini ale epocii sale.

Designul modelului Shelby Cobra este o capodoperă a simplității și eleganței. Cu linii aerodinamice și o caroserie joasă, Cobra întruchipează esența mașinilor sport clasice. Capota lungă și roțile spate proeminente îi conferă un aspect agresiv și atletic care și astăzi captivează iubitorii de mașini.

Mașină de elită

În ceea ce privește randamentul, Cobra 427 era un adevărat monstru pe șosea. Cu o accelerație impresionantă și o viteză maximă care sfida limitele, acest model și-a câștigat locul în istorie ca una dintre cele mai rapide și mai puternice mașini fabricate vreodată.

Încă de la debutul său, Cobra s-a impus și în circuitele de curse, cîștigând numeroase competiții și lăsând o amprentă de neșters în lumea automobilismului. Succesul său în întreceri precum Cursa de 24 de ore de la Le Mans i-a consolidat statutul de mașină de elită. Odată cu trecerea anilor, Shelby Cobra a devenit o piesă de colecție foarte apreciată.

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Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii.  Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 17?

  •       Macheta metalică Shelby Cobra – vedeta curselor de mașini din anii ‘60
  •       Revista dedicată cu informații despre modelul emblematic, rezultat al unei colaborări americano-britanice.

Găsești numărul 17 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 29 octombrie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!

 

 

 

 

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