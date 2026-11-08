Ana Bărbosu, suspendată până în 2028. Ce se întâmplă cu participarea sa la Jocurile Olimpice

Ana Bărbosu riscă să nu participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a suspendat-o pentru doi ani, în urma a trei abateri privind localizarea pentru controalele antidoping. Decizia, comunicată pe 4 noiembrie, a provocat o reacție din partea președintelui Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, care consideră că participarea sportivei la competiția olimpică este compromisă.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, s-a declarat surprins de durata sancțiunii. Oficialul se aștepta ca sportiva să primească o suspendare de un an, însă decizia TAS a fost mai severă.

Acesta consideră că absența îndelungată din competiții afectează șansele gimnastei de a reprezenta România la Jocurile Olimpice din 2028.

„Sunt surprins neplăcut! M-aș fi așteptat la un singur an, din păcate sunt doi de suspendare. Iar asta înseamnă compromiterea participării la Los Angeles 2028. Nu e o veste bună în condițiile în care gimnastica românească are atâtea probleme. A fost un caz complicat care ne încurcă mult pentru viitor în condițiile în care este o gimnastă care avea șanse să meargă la Olimpiadă. Nu știu ce să mai spun, e o seară care nu e bună deloc pentru familia gimnasticii”, a declarat Ioan Suciu, conform ProSport.

Deși sancțiunea expiră înaintea Jocurilor Olimpice, revenirea în activitate în mai 2028 lasă un interval redus pentru participarea la competițiile necesare calificării.

Decizia TAS are la bază trei abateri privind informațiile de localizare pe care sportivii trebuie să le transmită autorităților antidoping.

Persoanele incluse în programele de testare au obligația de a comunica datele necesare pentru a putea fi găsite în vederea controalelor neanunțate. Conform regulamentului, trei încălcări ale acestor obligații într-o perioadă de 12 luni reprezintă o abatere antidoping.

În cazul Anei Bărbosu, incidentele au avut loc în intervalul septembrie–decembrie 2025.

Sancțiunea nu presupune că gimnasta ar fi fost depistată pozitiv pentru utilizarea unor substanțe interzise. Încălcarea constatată se referă la obligațiile privind localizarea pentru testare.

Agenția Internațională de Testare (ITA), responsabilă de programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, a informat-o pe Ana Bărbosu în primăvara anului 2026 despre cele trei abateri.

Sportiva nu a fost de acord cu sancțiunea propusă și a solicitat ca situația să fie examinată de Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

După analizarea argumentelor prezentate, judecătorul TAS a stabilit că toate cele trei incidente au fost consemnate corect și că sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea sancțiunii. Potrivit comunicatului oficial al TAS, suspendarea a început la 5 mai 2026, dată de la care gimnasta se afla deja sub o măsură provizorie.

Perioada respectivă a fost inclusă în durata totală a sancțiunii, astfel că interdicția de participare la competiții se încheie la 4 mai 2028.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu a acceptat în totalitate solicitarea Federației Internaționale de Gimnastică. Deși a confirmat încălcarea regulamentului antidoping și a dispus suspendarea pentru doi ani, instanța nu a anulat rezultatele obținute de Ana Bărbosu începând din decembrie 2025.

Prin urmare, performanțele sportive înregistrate în perioada anterioară suspendării provizorii rămân valabile.

Gimnasta va putea reveni în competiții în mai 2028, cu puțin timp înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles. Participarea sa nu este exclusă automat prin această decizie, însă șansele de calificare sunt afectate de perioada îndelungată de inactivitate.