Economie

Probleme pentru Autostrada Unirii A8. Contractul pentru tronsonul Lețcani-Iași, suspendat de Curtea de Apel București

Probleme pentru Autostrada Unirii A8. Contractul pentru tronsonul Lețcani-Iași, suspendat de Curtea de Apel BucureștiAutostrada Moldovei. Sursă foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Contractul pentru construirea tronsonului 3 Lețcani-Iași al Autostrăzii Unirii A8, în valoare de 3,93 miliarde de lei fără TVA, a fost suspendat de Curtea de Apel București, în urma admiterii unei contestații în anulare formulate de asocierea Concelex.

Utilizarea finanțării din SAFE a A8, sub semnul întrebării

Decizia din 28 octombrie 2026 pune sub semnul întrebării calendarul de implementare a proiectului și utilizarea finanțării europene prin programul SAFE, potrivit unei analize publicate de JustNews.

Contractul pentru proiectarea și execuția celor 17,7 kilometri de autostradă a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) cu firma spaniolă FCC Construcción, la 29 mai 2026. Durata prevăzută este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Proiectul include șase tuneluri și 18 poduri și pasaje.

Atribuirea contractului a avut loc în urma unei proceduri la care au participat 12 ofertanți. FCC Construcción a obținut cel mai mare punctaj cumulat și a prezentat oferta financiară câștigătoare.

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Ulterior, două asocieri clasate pe locurile trei și șapte, Concelex-X-WAY Infrastructure și Biskon Yapi, au contestat rezultatul procedurii la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Ambele contestații au fost respinse, iar ulterior Curtea de Apel București a respins plângerile formulate împotriva deciziilor CNSC, prin hotărârea din 29 iulie 2026.

Autostrada Moldovei

Autostrada Moldovei. Sursă foto: captură video

În aceste condiții, CNIR a semnat contractul înainte de termenul-limită de 31 mai 2026, impus de programul SAFE pentru eligibilitatea finanțării. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pentru data de 24 august 2026.

O nouă acțiune în instanță a dus la suspendarea contractului pentru un sector din A8

Situația s-a schimbat după ce, la 7 august 2026, asocierea Concelex a formulat o contestație în anulare împotriva hotărârii Curții de Apel București din 29 iulie.

La 28 octombrie, instanța a admis această cale extraordinară de atac, a anulat parțial propria decizie anterioară și a desființat în parte hotărârea CNSC. Totodată, a dispus suspendarea executării contractului până la soluționarea cauzei și a stabilit un nou termen de judecată pentru 18 noiembrie 2026, ora 09:00.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, cauza urmează să fie rejudecată în privința motivelor care nu ar fi fost analizate anterior.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia

Riscuri pentru finanțarea SAFE și calendarul lucrărilor

Conform JustNews, suspendarea contractului poate afecta calendarul de execuție, în condițiile în care proiectul trebuie finalizat înainte de 30 decembrie 2030 pentru respectarea cerințelor finanțării SAFE.

Publicația atrage atenția și asupra diferenței financiare dintre ofertele depuse. Astfel, oferta asocierii Concelex ar fi fost cu peste 280 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 56 de milioane de euro, mai mare decât cea declarată câștigătoare.

JustNews avertizează că o eventuală schimbare a rezultatului procedurii ar putea genera costuri suplimentare pentru proiect și incertitudine privind finanțarea europeană.

Decizia din 18 noiembrie este importantă pentru viitorul contractului și pentru continuarea lucrărilor la unul dintre tronsoanele strategice ale Autostrăzii Unirii, care ar urma să lege zona Iași de rețeaua națională de autostrăzi.

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