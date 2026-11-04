Ana Bărbosu, suspendată de TAS. Când va putea reveni în competiții

Gimnasta Ana Bărbosu, în vârstă de 20 de ani, a primit o suspendare de doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping, după ce au fost înregistrate trei abateri privind localizarea sa pentru controale. Suspendarea este valabilă pentru doi ani, fiind luată în calcul și perioada în care sportiva s-a aflat deja sub o măsură provizorie. Concret, sancțiunea a început la 5 mai 2026 și se încheie la 4 mai 2028, potrivit comunicatului oficial al TAS.

Cazul gimnastei a pornit de la trei incidente înregistrate între septembrie și decembrie 2025, legate de obligația sportivilor de a comunica locul în care pot fi găsiți pentru testări antidoping.

Sportivii incluși în programul de monitorizare trebuie să furnizeze informații despre localizarea lor, astfel încât agenții antidoping să poată efectua verificări neanunțate.

Regulamentul prevede că acumularea a trei abateri de localizare într-un interval de 12 luni constituie o încălcare a normelor antidoping. O asemenea sancțiune poate fi aplicată chiar dacă sportivul nu a fost depistat pozitiv la un test pentru substanțe interzise.

În cazul Anei Bărbosu, cele trei incidente au fost consemnate într-o perioadă de aproximativ patru luni.

Agenția Internațională de Testare (ITA), care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, a informat-o pe sportivă în primăvara anului 2026 despre încălcările înregistrate.

Gimnasta nu a acceptat consecințele propuse și a solicitat examinarea cazului de către Divizia Antidoping a TAS.

În urma analizării situației, instanța sportivă a considerat că toate cele trei abateri au fost înregistrate corect și că sunt întrunite condițiile pentru aplicarea unei suspendări de doi ani. Prin urmare, perioada de suspendare provizorie, începută la 5 mai 2026, a fost inclusă în durata totală a sancțiunii.

Solicitarea Federației Internaționale de Gimnastică nu a fost acceptată integral. Deși TAS a confirmat încălcarea regulamentului antidoping și a stabilit suspendarea, instanța nu a dispus anularea rezultatelor sportive obținute de Ana Bărbosu începând din decembrie 2025.

Astfel, performanțele înregistrate înainte de suspendarea provizorie nu sunt invalidate prin această decizie.

Gimnasta română va putea reveni în competiții după expirarea perioadei de suspendare, în mai 2028.