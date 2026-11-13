Nadia Comăneci, omagiată de Banca Națională a Moldovei. O monedă de argint îi va purta numele

Republica Moldova. Performanța istorică a Nadiei Comăneci, care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, va fi marcată printr-o monedă jubiliară emisă în Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei îi dedică gimnastei române o piesă numismatică din argint, intitulată „Prima notă de 10 din istoria gimnasticii”. Emisiunea face parte din seria „Sport” și va avea un tiraj de 1.500 de exemplare.

Moneda are valoarea nominală de 50 de lei, iar designul a fost realizat de Monetăria Statului din România. Prin această emisiune, BNM aduce un omagiu uneia dintre cele mai cunoscute sportive din istoria gimnasticii mondiale. Momentul care a inspirat moneda jubiliară s-a produs în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Atunci, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-o competiție olimpică.

Moneda este realizată din argint cu o puritate de 999/1000 și are o greutate de 22 de grame. Aceasta are un diametru de 35 de milimetri. Are formă rotundă, margine zimțată și este executată în calitate proof. Tirajul este limitat la 1.500 de exemplare.

Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a declarat că moneda nu trebuie privită doar prin prisma valorii sale materiale. Potrivit acesteia, emisiunea este un omagiu adus excelenței, perseverenței și unei performanțe care a schimbat percepția asupra posibilităților din sport. Potrivit șefei Băncii centrale, performanța sa a rămas un reper în sportul mondial. Gimnasta română a intrat în istorie și a devenit un simbol al excelenței și al performanței sportive.

„Vrem să oferim un simbol al perfecțiunii care continuă să inspire generații, consolidând totodată divergențele culturale prin această monedă deosebită dedicată sportului”, a declarat Anca Dragu.

Monedele comemorative și jubiliare sunt comercializate publicului larg de Banca Națională a Moldovei, în baza cererilor depuse online, în secțiunea „Moneda” de pe site-ul instituției. De asemenea și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Acestea pot stabili independent prețul de vânzare, cu condiția ca acesta să nu depășească cu mai mult de 3% nivelul stabilit de BNM.

Performanța gimnastei va fi celebrată și printr-o expoziție organizată la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, începând cu ora 14:00. Expoziția marchează 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Vizitatorii vor putea urmări și un film documentar despre cariera sportivei. La eveniment sunt așteptați Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, reprezentanți ai Ambasadei României la Chișinău și ai Institutului Cultural Român.

Vor participa, de asemenea, reprezentanți ai mediului cultural și academic, precum și ÎPS Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Expoziția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

Expoziția de la Chișinău face parte din seria evenimentelor organizate în cadrul „Anului Nadia Comăneci”, declarat oficial în România pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal.

Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, ea a primit scorul perfect pentru exercițiul de la paralele inegale. Momentul a rămas celebru și datorită faptului că tabela electronică a afișat „1.00”, întrucât nu fusese programată să afișeze nota 10.