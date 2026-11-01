Rita Moreno se pregătește să sărbătorească împlinirea vârstei de 95 de ani pe 11 decembrie 2026, printr-o cină organizată în compania prietenilor apropiați. Actrița americană, cunoscută pentru rolul din filmul „West Side Story”, a vorbit despre aniversarea importantă într-un interviu acordat publicației PEOPLE, la un eveniment organizat pe 27 octombrie, la Universal Studios, în California.

Câștigătoarea premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony (EGOT) a mărturisit că încă îi este greu să creadă că a ajuns la această vârstă. Moreno a vorbit și despre statutul său de una dintre puținele artiste rămase din perioada de aur a Hollywoodului, o generație care a marcat istoria cinematografiei americane.

Actrița a declarat pentru PEOPLE că nu își dorește o petrecere extravagantă, ci o întâlnire restrânsă, alături de oamenii apropiați.

„Pe 11 decembrie va fi ziua mea. Voi organiza o cină cu prietenii foarte apropiați”, a spus Rita Moreno.

Întrebată cum privește apropierea acestei aniversări, artista a răspuns cu umor: „La ce mă gândesc? Mă gândesc: «Doamne, nu-mi vine să cred. Serios? Sunt o bătrână. Dar iată-mă aici»”.

Planurile pentru aniversarea din acest an includ și o componentă mai puțin obișnuită: un moment de tip roast, în care invitații o vor putea tachina în glumă. Moreno a vorbit despre această idee și într-o intervenție pentru E!, explicând că invitații vor avea libertatea să facă glume pe seama ei pe parcursul serii.

„Pot face orice vor ei. Este pur și simplu un mod minunat de a sărbători și abia aștept”, a declarat actrița.

Dincolo de aniversare, Rita Moreno a vorbit și despre locul pe care îl ocupă în istoria cinematografiei. Cu o carieră de peste șapte decenii, actrița face parte dintr-o generație de artiști care au contribuit la definirea musicalului și a filmului american.

„Din ce în ce mai mult, numărul lor devine tot mai mic. Este uimitor. Sunt una dintre puținele persoane rămase din generația mea. Sunt încântată că sunt încă aici și că încă pot sta în picioare”, a declarat Moreno pentru PEOPLE.

Afirmația reflectă dispariția treptată a unor personalități care au cunoscut perioada de glorie a studiourilor hollywoodiene și au contribuit la transformarea industriei cinematografice.

Rita Moreno și-a construit o carieră impresionantă, cu roluri în producții cinematografice și spectacole muzicale devenite repere culturale. Printre filmele importante în care a jucat se numără „Singin' in the Rain”, „The King and I” și versiunea originală din 1961 a musicalului „West Side Story”.

Pentru interpretarea personajului Anita din „West Side Story”, actrița a câștigat în 1962 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Distincția a reprezentat un moment important pentru reprezentarea artiștilor latino-americani în cinematografia americană.

Moreno a revenit ulterior în universul „West Side Story”, participând și la adaptarea regizată de Steven Spielberg, lansată în 2021. În această versiune, artista a avut un rol diferit, demonstrând continuitatea legăturii sale cu una dintre cele mai importante producții din cariera sa.

Actrița se numără printre puținii artiști care au obținut toate cele patru mari distincții americane din industria divertismentului: Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

Acest statut, cunoscut sub numele de EGOT, recompensează performanțele din televiziune, muzică, cinematografie și teatru. Moreno a obținut Oscarul în 1962, Grammy în 1972, Tony în 1975 și premiul Emmy în 1977, completând astfel seria celor patru distincții.

La 95 de ani, Rita Moreno continuă să participe la evenimente publice și să vorbească despre experiența acumulată într-o carieră care traversează mai multe generații de spectatori.

Aniversarea din 11 decembrie va fi, așadar, atât un moment personal, cât și o ocazie de a celebra contribuția uneia dintre cele mai longevive și apreciate artiste din istoria divertismentului american.