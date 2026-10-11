Filmul „Digger”, cu Tom Cruise în rolul principal, a înregistrat încasări de numai 8 milioane de dolari în Statele Unite și Canada în weekendul de debut, în ciuda unui buget de producție estimat la aproximativ 125 de milioane de dolari, potrivit New York Post. Lansarea din 2 octombrie 2026 a fost urmată de reacții critice împărțite și de o campanie prin care studioul Warner Bros. și mai multe vedete au încercat să încurajeze publicul să descopere pelicula.

Regizat de Alejandro González Iñárritu, cunoscut pentru filmele „Birdman” și „The Revenant”, lungmetrajul marchează un pariu cinematografic costisitor pentru Tom Cruise, actor asociat în special cu producțiile de acțiune. Eșecul comercial al debutului a readus în discuție influența criticilor de film și eficiența strategiilor de promovare bazate pe popularitatea vedetelor.

Potrivit publicației Los Angeles Times, „Digger” a obținut aproximativ 8 milioane de dolari pe piața nord-americană în primul weekend de proiecții și a încheiat debutul pe locul al cincilea în clasamentul box-office. Încasările globale din acel interval au ajuns la aproximativ 20 de milioane de dolari.

Bugetul de producție a fost estimat la circa 125 de milioane de dolari, fără a include toate cheltuielile de promovare și distribuție. Prin urmare, rezultatul inițial este departe de nivelul necesar pentru recuperarea investiției, iar performanța comercială din săptămânile următoare va fi importantă pentru evaluarea pierderilor studioului.

Filmul a avut un debut mai slab decât „Verity”, adaptarea cinematografică a romanului scris de Colleen Hoover, cu Anne Hathaway în distribuție. Această producție a încasat aproximativ 32,6 milioane de dolari în Statele Unite și Canada în primul weekend, potrivit aceleiași publicații.

Într-un articol publicat pe 10 octombrie în New York Post, jurnalistul Johnny Oleksinski a susținut că recenziile negative au contribuit la eșecul de box-office al producției. Criticul a evidențiat reacțiile nefavorabile ale mai multor publicații importante, printre care The New York Times, The Wall Street Journal, Variety și IndieWire.

Oleksinski a criticat atât abordarea satirică a filmului, cât și încercările ulterioare ale industriei de a influența percepția publicului. Totuși, rezultatul financiar nu poate fi atribuit exclusiv recenziilor: încasările sunt influențate și de campania de marketing, subiectul filmului, concurența din cinematografe și interesul spectatorilor.

„Digger” urmărește un magnat al petrolului care încearcă să demonstreze că poate salva omenirea de la dezastrul ecologic pe care l-a declanșat. Povestea abordează criza de mediu prin intermediul satirei și al unei construcții narative neconvenționale, elemente care au generat reacții diferite.

După debutul comercial modest, mai multe personalități de la Hollywood și-au exprimat public aprecierea pentru film. Printre ele se numără actrițele Anne Hathaway și Jane Fonda, care au evidențiat curajul artistic al proiectului și interpretarea lui Tom Cruise.

Hathaway a publicat pe platforma Letterboxd prima sa recenzie, în care a acordat filmului nota 10 din 10. „Mi-a plăcut acest film extraordinar”, a scris actrița, descriindu-l drept inteligent, neconvențional, amuzant și ambițios. Ea a încurajat spectatorii să îl vadă și să își formeze propria opinie.

Susținerea sa a atras atenția și pentru că Hathaway urmează să joace alături de Cruise în continuarea filmului „Days of Thunder”. Această legătură profesională reprezintă un context relevant, dar nu constituie, în sine, o dovadă că aprecierea actriței ar fi lipsită de obiectivitate.

Jane Fonda a lăudat, la rândul său, curajul actorului de a accepta un rol diferit de cele care i-au definit cariera. Alte nume din industrie au susținut public pelicula, într-o reacție care a transformat performanța sa comercială într-o dezbatere despre raportul dintre succesul artistic și cel financiar.

Studioul a lansat un nou material promoțional prin care îi îndeamnă pe spectatori să vadă filmul și să decidă singuri dacă le place. Campania vine după o promovare care a inclus evenimente dedicate influencerilor și apariții ale actorilor în formate de divertisment.

Strategia reflectă dificultatea de a transforma notorietatea unei vedete într-un succes garantat la box-office. Tom Cruise are o carieră construită pe producții comerciale de amploare, însă „Digger” propune o formulă diferită de cea a francizelor de acțiune care i-au consolidat popularitatea.

Filmul a fost lansat în cinematografele din America de Nord pe 2 octombrie 2026, iar distribuția internațională a început la 30 septembrie. Performanța sa ulterioară va arăta dacă interesul generat de controversă și de susținerea unor personalități din industria cinematografică poate aduce mai mulți spectatori în sălile de cinema.