International

Criminala Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit execuției

Criminala Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit execuției
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Criminala Christa Pike, deținută în penitenciarul din Tennessee, se plânge că ar duferi dureri permanente după ce injecția letală administrată pe 30 septembrie nu a reușit să o ucidă, potrivit Associated Press.

Ce spune criminala Christa Pike în prima declarație după ce a supraviețuit execuției

În prima sa declarație publică de la incident, criminala și-a exprimat recunoștința față de personalul medical care i-a salvat viața, dar și regretul față de suferința familiei victimei.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a făcut prima declarație publică după ce a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în statul american Tennessee. Femeia susține că se confruntă în continuare cu dureri fizice și psihice, la o lună după procedura eșuată din 30 septembrie.

Declarația a fost transmisă vineri prin intermediul echipei sale de avocați și a fost dictată din infirmeria penitenciarului în care este încarcerată. Pike a povestit că intrase în camera de execuție pregătită să moară, dar s-a trezit ulterior într-un pat de spital, dezorientată și singură.

Super El Niño ar putea schimba radical vremea în iarna 2026-2027. Vortexul polar ar putea slăbi
Super El Niño ar putea schimba radical vremea în iarna 2026-2027. Vortexul polar ar putea slăbi
Pensia privată a 8,5 milioane de români se schimbă. ASF a aprobat norma pentru înființarea fondurilor speciale de plată
Pensia privată a 8,5 milioane de români se schimbă. ASF a aprobat norma pentru înființarea fondurilor speciale de plată

Criminala Christa Pike se plânge că are dureri

„Nu a existat niciun moment de atunci, din acea noapte, în care să nu fi simțit durere. Mă doare corpul. Mă dor brațele, mâinile și gâtul. Încă am dificultăți când vorbesc. Iar durerea nu este doar fizică. Există durere în mintea și în sufletul meu”, a declarat aceasta.

Pike a spus că nu se gândise la posibilitatea de a continua să trăiască după data stabilită pentru execuție. Ea a criticat ceea ce a numit incompetența responsabililor pentru eșecul procedurii, dar a atras atenția și asupra familiei victimei.

Christa Pike

Christa Pike. Sursa foto: captură video

„Sunt profund afectată de incompetența care a adus atât de mulți oameni în această situație teribilă. Mă gândesc în continuare la familia victimei mele și la durerea și pierderea îngrozitoare prin care a trecut”, a afirmat femeia.

A supraviețuit după două încercări de execuție

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea cu sălbăticie și toturarea colegei sale Colleen Slemmer, în 1995, când avea 18 ani. Crima a fost comisă împreună cu iubitul său, iar Pike a devenit una dintre cele mai tinere femei condamnate la moarte în Statele Unite.

La 30 septembrie, autoritățile din Tennessee au încercat să o execute folosind pentobarbital. Potrivit informațiilor publicate anterior, femeia a supraviețuit după administrarea a două doze. A fost transportată la spital, apoi readusă în penitenciarul Debra K. Johnson Rehabilitation Center.

Avocații săi i-au cerut guvernatorului statului Tennessee, Bill Lee, să îi comute pedeapsa în închisoare pe viață. Guvernatorul a declarat că sentința va rămâne, probabil, neschimbată, dacă instanțele nu decid altfel. Lee a cerut o anchetă privind execuția eșuată și a amânat o altă execuție programată în acest an.

Criminala Christa Pike a spus că nu știe de ce a supraviețuit și nici ce urmează. „Pentru moment, încerc să mă vindec, câte o zi pe rând”, a transmis ea.

Stiri calde

09:57 - Rubio a anulat fotografia oficială G20 după ce europenii au refuzat să apară cu Lavrov

09:46 - România, un aliat de încredere al SUA pe flancul estic al NATO. Ce mesaj a transmis Washingtonul

09:37 - Criminala Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit execuției

09:27 - Fraudă pe OLX, sub pretextul unei vânzări deja plătite. Escrocii cer datele cardului și soldul contului

09:18 - Criza politică din Polonia ajunge la București. Ambasadorul și-a dat demisia

09:09 - Harry Kane l-a detronat pe Mbappé la Balonul de Aur. Doar 28 de puncte au decis câștigătorul

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale