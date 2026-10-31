Criminala Christa Pike, deținută în penitenciarul din Tennessee, se plânge că ar duferi dureri permanente după ce injecția letală administrată pe 30 septembrie nu a reușit să o ucidă, potrivit Associated Press.

În prima sa declarație publică de la incident, criminala și-a exprimat recunoștința față de personalul medical care i-a salvat viața, dar și regretul față de suferința familiei victimei.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a făcut prima declarație publică după ce a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în statul american Tennessee. Femeia susține că se confruntă în continuare cu dureri fizice și psihice, la o lună după procedura eșuată din 30 septembrie.

Declarația a fost transmisă vineri prin intermediul echipei sale de avocați și a fost dictată din infirmeria penitenciarului în care este încarcerată. Pike a povestit că intrase în camera de execuție pregătită să moară, dar s-a trezit ulterior într-un pat de spital, dezorientată și singură.

„Nu a existat niciun moment de atunci, din acea noapte, în care să nu fi simțit durere. Mă doare corpul. Mă dor brațele, mâinile și gâtul. Încă am dificultăți când vorbesc. Iar durerea nu este doar fizică. Există durere în mintea și în sufletul meu”, a declarat aceasta.

Pike a spus că nu se gândise la posibilitatea de a continua să trăiască după data stabilită pentru execuție. Ea a criticat ceea ce a numit incompetența responsabililor pentru eșecul procedurii, dar a atras atenția și asupra familiei victimei.

„Sunt profund afectată de incompetența care a adus atât de mulți oameni în această situație teribilă. Mă gândesc în continuare la familia victimei mele și la durerea și pierderea îngrozitoare prin care a trecut”, a afirmat femeia.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea cu sălbăticie și toturarea colegei sale Colleen Slemmer, în 1995, când avea 18 ani. Crima a fost comisă împreună cu iubitul său, iar Pike a devenit una dintre cele mai tinere femei condamnate la moarte în Statele Unite.

La 30 septembrie, autoritățile din Tennessee au încercat să o execute folosind pentobarbital. Potrivit informațiilor publicate anterior, femeia a supraviețuit după administrarea a două doze. A fost transportată la spital, apoi readusă în penitenciarul Debra K. Johnson Rehabilitation Center.

Avocații săi i-au cerut guvernatorului statului Tennessee, Bill Lee, să îi comute pedeapsa în închisoare pe viață. Guvernatorul a declarat că sentința va rămâne, probabil, neschimbată, dacă instanțele nu decid altfel. Lee a cerut o anchetă privind execuția eșuată și a amânat o altă execuție programată în acest an.

Criminala Christa Pike a spus că nu știe de ce a supraviețuit și nici ce urmează. „Pentru moment, încerc să mă vindec, câte o zi pe rând”, a transmis ea.