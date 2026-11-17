Spectacolul „Acorduri ample”, susținut de Theo Rose la Sala Palatului, a generat dezbateri aprinse în mediul online. După ce imagini din reprezentație au devenit virale, Anghel Damian a luat public apărarea soției sale și a explicat ce a urmărit, de fapt, artista prin acest proiect dedicat muzicii românești din perioada comunistă.

Un spectacol construit în jurul unor melodii care au marcat generații a ajuns subiect de controversă. Theo Rose a adus pe scena Sălii Palatului producția „Acorduri ample”, un proiect artistic care îmbină muzica românească din anii comunismului cu momente teatrale inspirate din realitățile istorice ale acelei perioade.

Reprezentația din 12 noiembrie nu a trecut neobservată. Mai multe secvențe filmate în timpul spectacolului au circulat pe rețelele sociale, iar unele dintre ele au provocat interpretări și comentarii contradictorii. Discuțiile s-au concentrat în special asupra momentelor în care pe scenă au apărut personaje în uniforme de pionieri și reprezentări ale conducerii comuniste.

În fața reacțiilor, Anghel Damian a intervenit public. Regizorul a explicat că imaginile distribuite online nu surprind mesajul întregii producții și că spectacolul a fost conceput tocmai pentru a vorbi despre consecințele regimului comunist.

Soțul artistei spune că „Acorduri ample” nu este doar un concert construit în jurul unor cântece cunoscute, ci un demers artistic cu o miză mult mai amplă.

În mesajul său, Anghel Damian a vorbit despre documentarea din spatele producției și despre felul în care muzica, imaginile și momentele scenice au fost reunite pentru a readuce în atenție o perioadă dificilă din istoria României.

Acesta a descris proiectul drept „unul dintre cele mai puternice manifeste anticomuniste” asumate în ultimii ani de un artist mainstream.

Potrivit explicațiilor sale, spectacolul include referiri la abuzurile regimului, la victimele comunismului și la Revoluția din decembrie 1989. Mesajul central este legat de libertate, memorie și responsabilitatea de a nu uita ce s-a întâmplat în acei ani.

Anghel Damian consideră că problema a apărut în momentul în care anumite fragmente au fost desprinse din desfășurarea întregului spectacol și distribuite fără explicațiile necesare.

Regizorul a făcut referire la o secvență în care era reprezentat Nicolae Ceaușescu, iar pe scenă apăreau copii îmbrăcați în uniforme de pionieri. În același timp, erau proiectate imagini de la Revoluție și un mesaj despre victimele comunismului. Explicația oferită de acesta este că scena simboliza desprinderea de vechiul regim, nu celebrarea acestuia.

Anghel Damian s-a arătat deranjat de faptul că persoane care nu au asistat la reprezentație au formulat verdicte pornind de la câteva secunde de înregistrare.

El nu susține că spectacolul ar trebui să fie ferit de critici. Dimpotrivă, consideră că orice producție artistică poate fi analizată și contestată, însă dezbaterea trebuie să pornească de la înțelegerea întregului context.

Dincolo de apărarea proiectului artistic al soției sale, regizorul a ridicat o problemă mai amplă: felul în care informațiile și imaginile sunt consumate și interpretate în mediul digital.

În opinia sa, viteza cu care circulă filmările pe rețelele sociale poate transforma un fragment într-o poveste complet diferită de realitatea din care provine.

Anghel Damian a atras atenția și asupra rolului pe care inteligența artificială îl va avea în viitor în această privință. Dacă publicul întâmpină dificultăți în interpretarea unor imagini autentice, situația ar putea deveni și mai complicată atunci când materialele generate artificial vor fi tot mai greu de deosebit de cele reale.

Mesajul său este unul despre nevoia de discernământ și verificare, într-un spațiu public în care reacția emoțională ajunge adesea înaintea documentării.

În timp ce fragmentele distribuite pe internet au generat controverse, o parte dintre cei care au fost efectiv în sală au descris experiența în termeni elogioși.

Mai mulți spectatori au vorbit despre emoția produsă de repertoriul ales și despre amintirile pe care cântecele le-au readus la suprafață, notează site-ul Rețete și Vedete.

O spectatoare a explicat că nu simte nostalgie pentru comunism, dar păstrează o legătură afectivă cu melodiile care i-au însoțit copilăria. În opinia sa, proiectul Theo Rose reprezintă o punte între generații.

O altă persoană a povestit că a mers la spectacol împreună cu fiica sa adolescentă. Pentru mamă, perioada comunistă făcea parte din experiența personală, în timp ce pentru copilă era cunoscută mai ales din manuale și din poveștile familiei.

Cele două au plecat profund emoționate de la reprezentație. Spectatoarea a apreciat faptul că o artistă tânără, care nu a trăit acele vremuri, a ales să studieze și să aducă în fața publicului muzica unei epoci complicate.

Au existat însă și comentarii critice. Unele persoane au contestat reprezentarea artistică a simbolurilor comuniste, în timp ce altele s-au arătat îngrijorate că publicul care nu a văzut întregul spectacol va rămâne doar cu imaginile distribuite pe internet.

La finalul intervenției sale, Anghel Damian a recunoscut că privește lucrurile și prin prisma relației personale cu artista. A admis că este subiectiv, deoarece o iubește, o admiră și cunoaște efortul depus pentru realizarea producției.

Totuși, a ținut să precizeze că susținerea sa nu înseamnă că Theo Rose trebuie scutită de eventuale critici. Încheie mesajul cu o declarație de admirație pentru curajul artistei de a aborda un subiect care depășește zona obișnuită a divertismentului.

„Sunt mândru de Theo”, a transmis regizorul, subliniind că apreciază în mod special faptul că soția sa a ales să transmită un mesaj artistic și să își asume public o poziție.

După reprezentația de la București, vor urma specatacole la Brașov, la Bacău, Cluj-Napoca și Craiova.