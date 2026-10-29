Actrița americană Barbara Barrie, cunoscută pentru rolurile din serialele „Barney Miller” și „Suddenly Susan”, a murit pe 28 octombrie 2026, la vârsta de 95 de ani, în locuința sa din Manhattan, New York, după ce fusese diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Fiica sa, Jane Harnick, a confirmat decesul pentru publicația Fox News, potrivit relatărilor presei americane.

Moartea actriței a survenit cu asistență medicală, în conformitate cu legislația statului New York privind asistența medicală la sfârșitul vieții.

Cu o carieră de peste șase decenii în film, televiziune și teatru, Barrie a rămas cunoscută atât pentru rolurile din producții populare, cât și pentru interpretările care i-au adus recunoaștere în industria cinematografică. A fost nominalizată la premiul Oscar pentru filmul „Breaking Away” din 1979 și a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes, în 1964, pentru „One Potato, Two Potato”.

Pentru telespectatorii americani, Barbara Barrie a devenit cunoscută mai ales prin aparițiile sale în seriale de televiziune. În „Barney Miller”, producție difuzată între 1975 și 1982, a interpretat-o pe Elizabeth, soția personajului principal, jucat de Hal Linden.

Ulterior, actrița a apărut în serialul „Suddenly Susan”, unde a interpretat-o pe Helen „Nana” Keane, bunica personajului Susan, jucat de Brooke Shields. Aceste roluri au contribuit la popularitatea sa în rândul publicului de televiziune.

Filmografia sa a inclus și producții precum „Private Benjamin” (1980), în care a interpretat-o pe mama personajului jucat de Goldie Hawn, dar și numeroase apariții în seriale de televiziune de-a lungul mai multor generații.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost rolul din „Breaking Away”, filmul din 1979 regizat de Peter Yates. Barrie a interpretat-o pe Evelyn Stohler, mama unuia dintre tinerii aflați în centrul poveștii.

Pentru această interpretare, actrița a primit o nominalizare la Oscar, la categoria cea mai bună actriță în rol secundar. Filmul a fost apreciat și pentru felul în care a surprins experiențele și aspirațiile unor tineri dintr-un oraș american de provincie.

Anterior, în 1964, Barrie câștigase premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din „One Potato, Two Potato”. Pelicula a abordat tema căsătoriei interrasiale într-o perioadă în care astfel de relații se confruntau cu puternice bariere sociale și juridice în Statele Unite.

Barbara Barrie și-a făcut debutul pe Broadway în 1955, în piesa „The Wooden Dish”, după ce s-a mutat la New York pentru a-și urma cariera artistică.

În 1970, a făcut parte din distribuția originală a musicalului „Company”, semnat de Stephen Sondheim și George Furth. Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la premiul Tony, una dintre cele mai importante distincții din teatrul american.

Activitatea scenică a continuat și în anii următori, inclusiv prin participarea la producții precum „California Suite” și „Significant Other”. Ultima dintre acestea a fost prezentată pe Broadway în 2017.

Cariera sa a cuprins, astfel, atât roluri în producții comerciale de televiziune, cât și proiecte teatrale apreciate de critici.

În 1994, Barbara Barrie a fost diagnosticată cu cancer rectal. Experiența a determinat-o să vorbească public despre boală și despre dificultățile asociate tratamentului.

Actrița a scris două cărți despre această perioadă: „Second Act”, publicată în 1997, și „Don't Die of Embarrassment: Life After Colostomy and Other Adventures”, apărută în 1999. Prin aceste volume, ea a contribuit la discuțiile despre cancerul colorectal și viața după o intervenție de colostomie.

Potrivit presei americane, Barrie a primit ulterior și un diagnostic de fibroză pulmonară idiopatică, o afecțiune pulmonară cronică.