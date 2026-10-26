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Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Pavel Cekov în „Star Trek”, a murit la 90 de ani

Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Pavel Cekov în „Star Trek”, a murit la 90 de aniWalter Koenig. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Actorul american Walter Koenig, cunoscut pentru interpretarea personajului Pavel Cekov în seria „Star Trek”, a murit la vârsta de 90 de ani.

Koenig a murit duminică seara, la domiciliul său din North Hollywood, California, din cauze asociate vârstei înaintate, conform unui comunicat transmis de reprezentanții actorului.

Walter Koenig, apreciat de generații de fani „Star Trek”

Reprezentanții săi au transmis că actorul a rămas în memoria fanilor din întreaga lume, inclusiv prin participarea la convenții și întâlniri cu publicul.

„A lăsat o impresie de durată asupra generațiilor de fani din întreaga lume”, au declarat aceștia. Reprezentanții săi au adăugat că, prin întâlnirile cu fanii, Koenig și-a împărtășit bunătatea, umorul și recunoștința.

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„A înțeles ce însemna Star Trek pentru oameni și a îmbrățișat pe deplin comunitatea care s-a format în jurul serialului”, au mai transmis aceștia.

Pavel Cekov, rolul care l-a făcut cunoscut

În serialul „Star Trek”, Walter Koenig l-a interpretat pe Pavel Cekov, ofițer rus aflat la bordul navei USS Enterprise. Personajul a contribuit la satirizarea tendinței sovieticilor de a-și atribui meritul pentru unele dintre cele mai importante invenții ale omenirii,

În seria originală, Cekov a avut un rol secundar, dar personajul a căpătat mai multă importanță în filmele inspirate de universul „Star Trek”, în special în „Star Trek II: Furia lui Khan”.

George Takei: „Walter a fost mai mult decât Cekov”

George Takei, unul dintre actorii cunoscuți ai seriei, a reacționat la moartea colegului său, exprimându-și regretul.

„Am inima grea”, a transmis Takei. El a amintit că Walter Koenig a fost nu doar actor, ci și scriitor, profesor și prieten loial. Takei a dezvăluit că l-a ales pe Koenig drept cavaler de onoare.

„Fanilor care l-au iubit atâția ani, vă mulțumesc. Și el v-a iubit”, a mai transmis actorul.

Pe lângă rolul din „Star Trek”, Walter Koenig a apărut în mai multe seriale de televiziune de-a lungul carierei sale. Printre cele mai cunoscute se numără producția SF „Babylon 5”.

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