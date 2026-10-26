Actorul american Walter Koenig, cunoscut pentru interpretarea personajului Pavel Cekov în seria „Star Trek”, a murit la vârsta de 90 de ani.

Koenig a murit duminică seara, la domiciliul său din North Hollywood, California, din cauze asociate vârstei înaintate, conform unui comunicat transmis de reprezentanții actorului.

Reprezentanții săi au transmis că actorul a rămas în memoria fanilor din întreaga lume, inclusiv prin participarea la convenții și întâlniri cu publicul.

„A lăsat o impresie de durată asupra generațiilor de fani din întreaga lume”, au declarat aceștia. Reprezentanții săi au adăugat că, prin întâlnirile cu fanii, Koenig și-a împărtășit bunătatea, umorul și recunoștința.

„A înțeles ce însemna Star Trek pentru oameni și a îmbrățișat pe deplin comunitatea care s-a format în jurul serialului”, au mai transmis aceștia.

În serialul „Star Trek”, Walter Koenig l-a interpretat pe Pavel Cekov, ofițer rus aflat la bordul navei USS Enterprise. Personajul a contribuit la satirizarea tendinței sovieticilor de a-și atribui meritul pentru unele dintre cele mai importante invenții ale omenirii,

În seria originală, Cekov a avut un rol secundar, dar personajul a căpătat mai multă importanță în filmele inspirate de universul „Star Trek”, în special în „Star Trek II: Furia lui Khan”.

George Takei, unul dintre actorii cunoscuți ai seriei, a reacționat la moartea colegului său, exprimându-și regretul.

„Am inima grea”, a transmis Takei. El a amintit că Walter Koenig a fost nu doar actor, ci și scriitor, profesor și prieten loial. Takei a dezvăluit că l-a ales pe Koenig drept cavaler de onoare.

„Fanilor care l-au iubit atâția ani, vă mulțumesc. Și el v-a iubit”, a mai transmis actorul.

Pe lângă rolul din „Star Trek”, Walter Koenig a apărut în mai multe seriale de televiziune de-a lungul carierei sale. Printre cele mai cunoscute se numără producția SF „Babylon 5”.