Din cuprinsul articolului Mesajul transmis de Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului

Andrei Petrache, fost jucător și căpitan al Asociației Club Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, a murit la vârsta de 26 de ani. Vestea decesului vine după ce familia sa anunțase dispariția acestuia pe 2 octombrie 2026.

Fostul său club a transmis un mesaj de rămas-bun pe rețelele sociale, în care l-a descris drept un lider și un prieten apropiat, implicat încă de la începuturile proiectului fotbalistic.

Reprezentanții clubului au anunțat decesul lui Andrei Petrache printr-un mesaj în care au evocat rolul său în echipă și legăturile de prietenie pe care le-a construit alături de colegi.

„Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare. Vei rămâne mereu unul de-al nostru. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!

Familia echipei tale – Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului”, a transmis clubul pe Facebook.