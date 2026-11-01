Deputatul neafiliat Gigi Becali a lansat critici dure la adresa liderului AUR, George Simion, și a formațiunii pe care acesta o conduce. Invitat la România TV, Becali a acuzat partidul că urmărește interese de grup, nu interesul țării, și a criticat intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu.

Gigi Becali a comentat, sâmbătă seara, acțiunile AUR și protestul organizat în fața Arestului Central, unde Călin Georgescu a rămas încarcerat pentru încă 30 de zile. Deputatul consideră că partidul ar trebui să renunțe la demersurile împotriva Executivului și să aștepte următoarele alegeri.

Becali a criticat în special intenția AUR de a depune o moțiune de cenzură, susținând că opoziția ar trebui să aibă un rol constructiv și să nu provoace instabilitate politică. El a amintit că România a trecut deja prin șase luni fără un guvern și că, în opinia sa, actualul Executiv ar trebui lăsat să își desfășoare activitatea.

„Dacă ne apucăm să mai facem moțiuni nu mai suntem suveraniști, patrioți, naționaliști. Lăsăm țara să meargă și așteptăm alegerile, nu să distrugem țara cu moțiuni”, a declarat Becali.

Deputatul a vorbit și despre George Simion, căruia i-a recunoscut energia și capacitatea de muncă, dar l-a acuzat că nu spune adevărul.

Becali consideră că AUR ar putea pierde din susținerea electorală, iar partidele mai mici care se revendică din zona suveranistă nu vor obține rezultate importante.

„Simion a luptat, a alergat mult, a muncit mult, și băiat deștept. Bine, singurul defect este că e mincinos, dar e și băiat deștept și e și muncitor, aleargă și nici nu doarme dacă are de făcut ceva”, a afirmat acesta.

Becali a susținut că, în timp, alegătorii vor ajunge să vadă că AUR urmărește interesele propriilor membri și ale grupurilor din jurul partidului, nu interesul național.

În intervenția televizată, deputatul a făcut și o apreciere surprinzătoare la adresa PSD, despre care a spus că ar avea oameni mai serioși și mai conștiincioși.

„Nu credeam vreodată că voi spune asta, dar singurul partid care are niște oameni mai serioși, mai cu conștiință, este PSD, atât”, a declarat Gigi Becali, adăugând că partidele trebuie să contribuie la depășirea problemelor cu care se confruntă țara.