Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, respectarea regimului străinilor și cazurile de infracționalitate și exploatare a lucrătorilor veniți din afara Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului formațiunii, inițiativa vizează identificarea vulnerabilităților legislative și administrative, verificarea controalelor realizate de instituțiile responsabile și stabilirea unor măsuri pentru protejarea ordinii publice și a securității naționale.

Demersul este motivat prin creșterea numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026 și prin cazurile de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă menționate în expunerea de motive.

Conform documentului prezentat de AUR, în 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în timp ce încercau să părăsească ilegal România. În primele șapte luni ale anului 2025, aproximativ 400 de persoane au fost depistate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare.

Formațiunea mai invocă situații în care migranți ar fi fost ascunși în autocamioane, cazuri de ședere ilegală și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini. Documentul menționează acuzații de muncă forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate.

Comisia propusă ar urma să verifice activitatea instituțiilor responsabile, inclusiv a Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră. De asemenea, ar analiza date oficiale despre infracționalitate, migrație ilegală și măsurile de returnare, precum și controalele efectuate asupra angajatorilor și intermediarilor implicați în recrutarea lucrătorilor străini.

Potrivit proiectului, comisia va avea 15 deputați, desemnați proporțional de grupurile parlamentare. Aceasta va putea solicita documente, informații și rapoarte de la instituțiile competente și va putea audia reprezentanți ai autorităților sau alte persoane relevante.

Raportul final ar urma să fie prezentat în 60 de zile de la înființarea comisiei. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu cel mult 30 de zile. Documentul va include concluziile anchetei, responsabilitățile identificate și propuneri de măsuri legislative și administrative.