Politica

AUR propune modificarea legii pentru ca victimele violenței domestice să nu piardă accesul la locuințele sociale după partaj

AUR propune modificarea legii pentru ca victimele violenței domestice să nu piardă accesul la locuințele sociale după partajSursă foto: Pixavay.com
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Din cuprinsul articolului

AUR a anunțat miercuri că a depus o propunere legislativă care urmărește să protejeze victimele violenței domestice de riscul de a rămâne fără locuință după încheierea procedurii de partaj.

Ce prevede propunerea AUR

Inițiativa vizează situațiile în care persoanele afectate nu au o alternativă locativă, dar pot pierde accesul la o locuință socială din cauza drepturilor de proprietate rezultate în urma împărțirii bunurilor.

Potrivit formațiunii, proiectul urmărește eliminarea cazurilor în care deținerea unei cote-părți dintr-un imobil sau înstrăinarea unei locuințe în cadrul partajului duce automat la excluderea victimei de la accesul la o locuință socială.

Proiectul vizează și locuințele sociale

Propunerea prevede că aceste situații nu ar trebui să constituie motive de excludere automată, dacă persoana demonstrează că nu beneficiază efectiv de folosința unei locuințe.

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„Iniţiativa prevede că deţinerea unei cote-părţi dintr-un imobil sau înstrăinarea unei locuinţe în cadrul partajului nu constituie motive de excludere automată, dacă persoana dovedeşte că nu beneficiază efectiv de folosinţa unei locuinţe”, a transmis AUR într-un comunicat de presă.

partaj

partaj © Roman Motizov | Dreamstime.com

Un alt punct al proiectului se referă la contractele de închiriere pentru locuințele sociale încheiate în beneficiul victimelor violenței domestice.

Formațiunea propune ca acestea să fie menținute și după finalizarea partajului, atât timp cât persoanele respective nu dispun de o alternativă locativă efectivă.

Cum ar funcționa legea inițiată de AUR

Reprezentanții AUR susțin că evaluarea eligibilității pentru sprijin locativ trebuie să țină cont de situația concretă a victimelor, nu doar de drepturile de proprietate consemnate în acte.

„Prin această iniţiativă, se urmăreşte ca acordarea şi menţinerea sprijinului locativ să ţină cont de situaţia reală a victimelor, nu doar de existenţa unor drepturi patrimoniale pe hârtie, care nu le garantează accesul efectiv la o locuinţă sigură”, a precizat partidul.

Propunerea legislativă urmărește, astfel, să evite situațiile în care victimele violenței domestice pierd sprijinul pentru locuire fără să aibă efectiv unde să se mute. Inițiativa a fost anunțată de AUR miercuri, iar eventualele modificări vor depinde de parcursul legislativ și de forma finală a actului normativ.

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