Coreea de Nord a testat o nouă categorie de focoase cu submuniție destinate rachetelor balistice tactice, într-un program de înarmare pe care Phenianul intenționează să îl extindă până la sfârșitul anului 2026. Testul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, iar liderul Kim Jong Un nu a participat la demonstrația militară, potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA, citată de AFP.

Autoritățile de la Phenian susțin că noul tip de armament poate acoperi o suprafață de aproximativ 12-13 hectare atunci când este utilizat la capacitate maximă.

Testarea urmărește verificarea eficienței focoaselor și a adaptabilității acestora în condiții de luptă, în contextul intensificării activităților militare nord-coreene.

Focoasele cu submuniție sunt concepute pentru a dispersa, în timpul zborului sau la detonare, numeroase încărcături explozive de dimensiuni mai mici. Acestea pot lovi mai multe ținte aflate într-o zonă extinsă, spre deosebire de focoasele convenționale care concentrează efectul exploziei într-un singur punct.

Potrivit agenției sud-coreene Yonhap, o asemenea bombă poate elibera zeci sau chiar sute de submuniții. Sistemul testat de Coreea de Nord este destinat integrării pe rachete balistice tactice, ceea ce ar permite utilizarea acestui tip de armament împotriva unor obiective militare aflate la distanță.

Administrația nord-coreeană pentru rachete ar fi identificat patru categorii de focoase cu submuniție, diferențiate în funcție de scopurile operaționale. Autoritățile nu au oferit însă detalii tehnice suplimentare despre fiecare categorie.

Oficialul care conduce instituția a declarat, potrivit KCNA: „În cursul acestui an, vom permite unităților să aleagă și să utilizeze toate aceste tipuri în funcție de obiectivele operaționale și de caracteristicile specifice ale țintelor”.

Declarația indică intenția Phenianului de a trece de la testarea armamentului la introducerea mai multor variante în dotarea unităților militare până la sfârșitul anului 2026.

Un detaliu important al testului din 31 octombrie este absența liderului nord-coreean Kim Jong Un. Potrivit informațiilor publicate de KCNA, testarea a fost supravegheată de generalul Kim Jong-sik, membru al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea și prim-vicepreședinte al unui departament al Comitetului Central.

Kim Jong Un a participat însă la o demonstrație similară în aprilie 2026, când Coreea de Nord a testat focoase cu submuniție montate pe racheta balistică tactică Hwasong-11 Ra. La acel eveniment a fost prezentă și fiica sa, Ju Ae.

Testul din octombrie face parte dintr-o serie mai amplă de demonstrații militare prin care Phenianul prezintă noi sisteme de armament și încearcă să își dezvolte capacitățile militare.

Testarea a fost urmărită și de autoritățile militare sud-coreene. Potrivit agenției Yonhap, armata Coreei de Sud a confirmat că lansarea a fost monitorizată și că racheta a fost trasă spre Marea Galbenă, dintr-o zonă situată în apropierea comitatului Chongju, din nord-vestul Coreei de Nord.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a transmis că activitățile relevante au fost urmărite în cooperare cu Statele Unite și că forțele militare au menținut nivelul de pregătire necesar.

„În cadrul unui schimb strâns de informații între Coreea de Sud și Statele Unite, am urmărit activitățile relevante înainte de lansarea rachetei nord-coreene și am menținut o postură de pregătire”, au precizat reprezentanții instituției, citați de Yonhap.

Lansarea a avut loc la doar câteva zile după ce Coreea de Nord a efectuat un alt test, în cadrul căruia a tras aproximativ zece rachete balistice de pe coasta sa estică, în direcția mării. Evenimentul s-a desfășurat pe 29 octombrie, în aceeași perioadă în care cancelarul german Friedrich Merz se afla în vizită în Coreea de Sud.

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a prezentat și alte sisteme militare, inclusiv drone de atac, o nouă torpilă ghidată de precizie și o rachetă hipersonică cu rază intermediară de acțiune, potrivit AFP.

Analiștii citați de Reuters consideră că intensificarea acestor activități ar putea face parte din eforturile Phenianului de modernizare a forțelor armate. În același timp, experiența dobândită de militarii nord-coreeni prin participarea la războiul din Ucraina, alături de Rusia, reprezintă un alt element al contextului militar regional.

Trebuie precizat că suprafața de 12-13 hectare și performanțele declarate ale focosului provin din comunicările oficiale nord-coreene. Aceste date nu reprezintă o evaluare independentă a capacităților reale ale armei.