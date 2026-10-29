Coreea de Nord a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre marea din largul coastei sale estice, joi, 29 octombrie, potrivit Statului Major Interarme al Coreei de Sud, potrivit Reuters. Lansările au avut loc în apropierea orașului Wonsan, în contextul tensiunilor persistente din Peninsula Coreeană.

Armata sud-coreeană a anunțat că își consolidează supravegherea și menține forțele în stare de pregătire pentru eventuale lansări suplimentare. Seulul coordonează schimbul de informații cu Statele Unite și Japonia, în timp ce autoritățile japoneze au raportat, la rândul lor, detectarea unui obiect care ar putea fi o rachetă balistică. Informațiile au fost relatate de agenția Reuters.

Potrivit declarației Statului Major Interarme sud-coreean, lansările au avut loc în jurul orei locale 12:30, respectiv 03:30 GMT, dintr-o zonă situată în apropierea orașului Wonsan, de pe coasta estică a Coreei de Nord.

Autoritățile de la Seul au estimat că au fost lansate aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, orientate spre apele din largul coastei estice nord-coreene.

Armata sud-coreeană monitorizează situația pentru a identifica eventuale noi lansări și pentru a evalua evoluția activității militare a Phenianului. Deocamdată, informațiile publicate de Reuters nu oferă detalii complete despre traiectoria fiecărei rachete sau despre distanțele parcurse.

Ministerul japonez al Apărării a transmis că Coreea de Nord a lansat un obiect care ar putea fi o rachetă balistică. Potrivit informațiilor citate de agenția sud-coreeană Yonhap, proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Garda de Coastă japoneză anunțase anterior că obiectul lansat ar putea fi o rachetă balistică și că acesta căzuse deja în mare.

Zona economică exclusivă se întinde, în general, până la 200 de mile marine de la liniile de bază ale unui stat de coastă și conferă acestuia drepturi specifice asupra resurselor naturale. Aceasta nu trebuie confundată cu apele teritoriale, unde statul exercită suveranitate în condițiile dreptului internațional.

Cooperarea dintre Seul, Washington și Tokyo este importantă pentru urmărirea lansărilor și evaluarea posibilelor riscuri de securitate în regiune.

Ultimele lansări au loc la puțin peste două săptămâni după precedentul test cu rachete balistice anunțat de Coreea de Sud. Pe 12 octombrie, armata sud-coreeană a raportat lansarea unor rachete balistice nord-coreene către mare, tot de pe coasta estică a țării.

Tensiunile dintre cele două state coreene s-au intensificat în ultimele săptămâni, inclusiv după explozia unei mine în apropierea frontierei intercoreene, incident în urma căruia au fost răniți militari sud-coreeni. Seulul a atribuit Phenianului responsabilitatea pentru amplasarea minelor, în timp ce Coreea de Nord a respins acuzațiile și a acuzat, la rândul său, Coreea de Sud de provocări.

În acest context, testele balistice repetate reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare pentru statele din regiune, care urmăresc îndeaproape capacitățile militare ale Phenianului.

Potrivit Reuters, Coreea de Nord a efectuat teste cu rachete în mai mult de 10 ocazii de la începutul anului 2026. Frecvența acestor lansări menține presiunea asupra mecanismelor de securitate din Asia de Est și determină statele vecine să își coordoneze activitățile de monitorizare.

Informațiile disponibile nu indică, deocamdată, că lansările din 29 octombrie ar fi provocat pagube. De asemenea, nu a fost prezentată o evaluare completă a caracteristicilor tehnice ale tuturor rachetelor lansate.