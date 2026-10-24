International

Kim Jong Un vrea o armată de elită. Planul liderului nord-coreean pentru modernizarea forțelor militare

Kim Jong Un vrea o armată de elită. Planul liderului nord-coreean pentru modernizarea forțelor militareKim Jong Un. Sursa foto: Captură video/Youtube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut consolidarea capacităților armatei și transformarea companiilor militare în unități de elită, capabile să funcționeze cu un grad ridicat de autonomie. Anunțul a fost făcut după o reuniune de două zile a comandanților militari, organizată la Phenian, potrivit agenției de presă de stat KCNA.

Obiectivele prezentate de liderul nord-coreean vizează îmbunătățirea pregătirii trupelor, reorganizarea structurilor militare și accelerarea programului de dezvoltare a forțelor armate.

Kim Jong Un cere unități militare mai bine pregătite

Kim Jong Un a participat la conferința comandanților de companii ai armatei nord-coreene, desfășurată în perioada 22-23 octombrie. Potrivit KCNA, reuniunea a fost prima de amploare dedicată acestui domeniu după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, organizat în februarie.

În discursul său, liderul de la Phenian a subliniat că fiecare companie militară trebuie să fie pregătită să îndeplinească obiectivele stabilite prin programul de dezvoltare a armatei.

Ți s-ar putea bloca sau ridica mașina în parcare. Ce prevede un proiect al MAI
Ți s-ar putea bloca sau ridica mașina în parcare. Ce prevede un proiect al MAI
Ce se întâmplă dacă nu cureți niciodată partea din spate a frigiderului. Detaliul care îți poate crește factura la curent
Ce se întâmplă dacă nu cureți niciodată partea din spate a frigiderului. Detaliul care îți poate crește factura la curent

„Să construim cea mai puternică armată și să accelerăm o revoluție militară în stilul nostru”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenției KCNA.

Liderul nord-coreean urmărește ca unitățile să devină mai eficiente și să își poată asigura funcționarea cu un grad mai mare de autonomie. Transformarea companiilor în structuri de elită reprezintă una dintre direcțiile prezentate pentru consolidarea forțelor armate.

armata coreea de nord

armata coreea de nord / sursa foto: dreamstime.com

Coreea de Nord continuă programul de modernizare militară

Conferința comandanților evidențiază importanța acordată de Kim Jong Un pregătirii trupelor și reorganizării armatei. Conducerea nord-coreeană urmărește să îmbunătățească modul de funcționare a unităților și capacitatea acestora de a îndeplini obiectivele militare stabilite de regim.

Demersurile se înscriu într-o strategie mai amplă de consolidare a apărării, care include atât modernizarea forțelor convenționale, cât și dezvoltarea programelor nucleare și de rachete.

Kim Jong Un a reafirmat obiectivele militare la congresul partidului

La cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, desfășurat în februarie, Kim Jong Un a cerut întărirea forțelor armate convenționale și a reafirmat angajamentul țării față de dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor.

Congresul stabilește principalele direcții politice ale Coreei de Nord pentru următorii cinci ani, inclusiv prioritățile legate de apărare și securitate.

Prin obiectivele prezentate la reuniunea comandanților, Phenianul transmite că dezvoltarea capacităților militare rămâne o prioritate. Accentul pus pe unitățile de elită, autonomia acestora și modernizarea armatei completează strategia prin care regimul urmărește să își consolideze potențialul militar.

Stiri calde

07:03 - De ce pornește și se oprește centrala termică la intervale scurte. Ce trebuie să verifici

06:56 - Luca Niculescu, față în față cu guvernatorul BNR și reprezentanții mediului de afaceri. Situația economică a României...

06:48 - Real Madrid a câștigat El Clásico la Barcelona, scor 2-1. Mbappé a marcat golul victoriei în minutul 87

06:43 - Anul 1973, record de vizite externe. Nicolae Ceaușescu, la un pas să fie prins într-o lovitură de stat

06:34 - Prognoza meteo, 26 octombrie. Ploi însemnate cantitativ, ninsori la munte și temperaturi în scădere bruscă

06:25 - Gala Balonul de Aur ajunge în premieră în Marea Britanie. Cine sunt favoriții și ce premii se acordă la ediția 70

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale