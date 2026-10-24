Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut consolidarea capacităților armatei și transformarea companiilor militare în unități de elită, capabile să funcționeze cu un grad ridicat de autonomie. Anunțul a fost făcut după o reuniune de două zile a comandanților militari, organizată la Phenian, potrivit agenției de presă de stat KCNA.

Obiectivele prezentate de liderul nord-coreean vizează îmbunătățirea pregătirii trupelor, reorganizarea structurilor militare și accelerarea programului de dezvoltare a forțelor armate.

Kim Jong Un a participat la conferința comandanților de companii ai armatei nord-coreene, desfășurată în perioada 22-23 octombrie. Potrivit KCNA, reuniunea a fost prima de amploare dedicată acestui domeniu după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, organizat în februarie.

În discursul său, liderul de la Phenian a subliniat că fiecare companie militară trebuie să fie pregătită să îndeplinească obiectivele stabilite prin programul de dezvoltare a armatei.

„Să construim cea mai puternică armată și să accelerăm o revoluție militară în stilul nostru”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenției KCNA.

Liderul nord-coreean urmărește ca unitățile să devină mai eficiente și să își poată asigura funcționarea cu un grad mai mare de autonomie. Transformarea companiilor în structuri de elită reprezintă una dintre direcțiile prezentate pentru consolidarea forțelor armate.

Conferința comandanților evidențiază importanța acordată de Kim Jong Un pregătirii trupelor și reorganizării armatei. Conducerea nord-coreeană urmărește să îmbunătățească modul de funcționare a unităților și capacitatea acestora de a îndeplini obiectivele militare stabilite de regim.

Demersurile se înscriu într-o strategie mai amplă de consolidare a apărării, care include atât modernizarea forțelor convenționale, cât și dezvoltarea programelor nucleare și de rachete.

La cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, desfășurat în februarie, Kim Jong Un a cerut întărirea forțelor armate convenționale și a reafirmat angajamentul țării față de dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor.

Congresul stabilește principalele direcții politice ale Coreei de Nord pentru următorii cinci ani, inclusiv prioritățile legate de apărare și securitate.

Prin obiectivele prezentate la reuniunea comandanților, Phenianul transmite că dezvoltarea capacităților militare rămâne o prioritate. Accentul pus pe unitățile de elită, autonomia acestora și modernizarea armatei completează strategia prin care regimul urmărește să își consolideze potențialul militar.