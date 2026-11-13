Autoritățile din Statele Unite au reușit să confişte sau să blocheze active digitale evaluate la peste 1,2 miliarde de dolari, sume care fuseseră sustrase luna trecută de pe platforma Binance. Măsura face parte dintr-o amplă ofensivă lansată împotriva rețelelor de criminalitate cibernetică asociate regimului din Coreea de Nord, conform unui anunț oficial al Departamentului Justiției american, citat de CNBC.

Breșa de securitate produsă pe 29 octombrie, în urma căreia au dispărut criptomonede de peste 6 miliarde de dolari, a fost pusă de anchetatorii americani pe seama unor actori cibernetici care au legături directe cu armata nord-coreeană. Investigațiile FBI au arătat că în spatele atacului se află gruparea denumită TraderTraitor, un incident care a generat un val de îngrijorare la nivel global cu privire la vulnerabilitățile pieței crypto.

Potrivit datelor furnizate de Departamentul Justiției, colaborarea strânsă dintre instituțiile guvernamentale din SUA și companiile din sectorul privat a dus, până în acest moment, la blocarea a peste 2,7 miliarde de dolari din totalul fondurilor sustrase. Din această sumă, peste 1,2 miliarde de dolari au fost deja puse sub sechestru sau indisponibilizate în baza unor decizii judecătorești.

Anchetatorii continuă să monitorizeze traseul banilor în mediul digital, în contextul în care membrii rețelei TraderTraitor încearcă să spele fondurile prin intermediul unor rețele complexe de platforme și canale de schimb. Reprezentanții justiției americane au subliniat că această intervenție se înscrie într-o strategie mai largă menită să taie sursele de finanțare ale guvernului de la Phenian, care folosește banii obținuți din atacuri informatice pentru a-și susține aparatul de stat și proiectele militare.

Într-o acțiune distinctă, forțele de ordine americane au vizat și destructurarea unei alte rețele de fraudă digitală, cunoscută sub numele de FaceStealer. Conform informațiilor oficiale, această grupare a reușit să fure criptomonede de peste 400 de milioane de dolari în decursul ultimelor 18 luni, motiv pentru care procurorii au dispus confiscarea serverelor și a infrastructurii cloud folosite de atacatori.

Modul de operare al rețelei FaceStealer se bazează pe furtul de identitate și pe tehnici avansate de manipulare psihologică. Infractorii cibernetici organizează apeluri video false, utilizând conturi sparte și imagini video cu persoane din anturajul țintelor, recurgând inclusiv la conținut de tip deepfake creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În timpul acestor conversații video, hackerii simulează o defecțiune tehnică și își determină victimele să descarce și să instaleze programe informatice periculoase. Odată instalat codul malițios, atacatorii preiau controlul asupra dispozitivelor și canalelor de comunicare, golesc portofelele electronice și folosesc agenda de contacte a victimelor pentru a lansa noi atacuri, uneori la distanță de câteva luni sau chiar la mai bine de un an de la prima infectare.

Principalele ținte vizate de această rețea sunt profesioniștii care lucrează în domeniul criptomonedelor și în ecosistemul Web3. Patrick Grandy, director adjunct în cadrul biroului FBI din Los Angeles, a caracterizat operațiunea FaceStealer drept ”o schemă extrem de eficientă de inginerie socială, capabilă să înşele chiar şi utilizatorii cu experienţă tehnică şi foarte atenţi la securitate”.

Oficialul FBI a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși utilizatorii în mediul online, subliniind cât de ușor poate fi exploatată vigilența scăzută în fața unor fețe cunoscute. ”Această metodă exploatează încrederea noastră în platformele de videoconferinţă şi în relaţiile personale. Dacă nu vă puteţi imagina o situaţie în care aţi putea deveni victime, înseamnă că nu luaţi în calcul suficiente scenarii”, a avertizat Grandy.

La rândul său, M. Scott Proctor, adjunct principal al procurorului general asistent pentru securitate națională, a lansat acuzații directe la adresa Phenianului, arătând că regimul nord-coreean se bazează pe aceste furturi pentru a-și finanța structurile de putere și programele ilegale de dezvoltare a armamentului.

”Statele Unite vor combate încercările acestui regim de a obţine profituri din criminalitatea cibernetică. Divizia pentru Securitate Naţională va folosi toate instrumentele disponibile pentru a confisca şi a restitui câştigurile obţinute ilegal de Coreea de Nord”, a declarat oficialul american.