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Pașaportul, direct în telefon. Google Wallet extinde funcția în Europa. Când vor putea beneficia și românii

Pașaportul, direct în telefon. Google Wallet extinde funcția în Europa. Când vor putea beneficia și româniiGoogle Wallet / Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Google a început extinderea funcției ID Pass, care permite salvarea unei versiuni digitale a informațiilor din pașaport în aplicația Google Wallet. Opțiunea a apărut pentru unele documente emise de Italia și Irlanda, însă România nu se află deocamdată pe lista țărilor acceptate.

Google Wallet extinde funcția în Europa

Google face pași pentru extinderea serviciului de identitate digitală ID Pass în Europa. Funcția permite utilizatorilor să creeze o versiune electronică a informațiilor din pașaport și să o folosească pentru anumite verificări de identitate sau de vârstă, fără să prezinte de fiecare dată documentul fizic.

Compania a anunțat încă din 4 iunie 2026 că intenționează să introducă această facilitate în anumite state membre ale Uniunii Europene. Primele informații despre extinderea efectivă au apărut pe 21 octombrie, când opțiunile pentru pașapoarte emise de Italia și Irlanda au început să fie observate în aplicație. Lansarea este însă graduală și nu este disponibilă tuturor utilizatorilor.

Potrivit documentației oficiale Google, regiunile acceptate în prezent sunt Statele Unite, Regatul Unit, Brazilia, Singapore și Taiwan. Italia și Irlanda nu apar încă în lista oficială de pe pagina de asistență, deși opțiunile au fost observate în Wallet.

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Pot folosi românii Google Wallet?

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că pașapoartele emise de autoritățile române pot fi înregistrate prin ID Pass. România nu figurează printre regiunile acceptate, iar Google nu a anunțat o dată exactă pentru introducerea funcției pe documentele românești.

Pentru crearea unui ID Pass este necesar un telefon cu Android 9 sau o versiune mai nouă, compatibil cu NFC. Utilizatorul trebuie să activeze această tehnologie, să aibă o metodă de blocare a ecranului și să dețină un pașaport valabil emis de o țară acceptată.

Pașaport România

Sursă foto: pasapoarte.mai.gov.ro

Procedura presupune scanarea paginii cu datele personale, citirea cipului electronic din pașaport și înregistrarea unui scurt videoclip al feței, pentru verificarea identității. După finalizarea procesului, utilizatorul primește o notificare în Google Wallet.

Pașaportul fizic rămâne obligatoriu pentru călătorii

Chiar dacă informațiile sunt salvate în telefon, ID Pass nu reprezintă un document oficial de identitate și nu înlocuiește pașaportul fizic. Google precizează că, în afara Statelor Unite, funcția nu poate fi folosită pentru călătorii sau formalități de imigrare.

În anumite aplicații și servicii compatibile, documentul digital poate fi utilizat pentru verificarea identității sau a vârstei. Acceptarea depinde însă de fiecare furnizor. În SUA, pașapoartele americane înregistrate în Wallet pot fi folosite și la anumite puncte de securitate TSA pentru zboruri interne.

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