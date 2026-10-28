Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), organizatoarea concursului muzical Eurovision, a anunțat că reprezentanți din 36 de țări vor participa la ediția din 2027, programată în luna mai, în orașul Burgas din estul Bulgariei.

Irlanda, Olanda și Islanda vor boicota din nou competiția, în timp ce Spania și Slovenia nu au decis încă dacă vor reveni.

Cele două țări au lipsit și de la ediția din 2026, susținând că fac acest lucru în semn de protest față de participarea Israelului. Potrivit EBU, televiziunile publice din Spania și Slovenia au primit termen până în decembrie pentru a-și confirma poziția, organizația invocând complexitatea situației.

Controversele declanșate mai ales de guvernele de stânga cu privire la participarea Israelului au marcat în ultimii ani desfășurarea concursului, pe fondul războiului antiterorist din Gaza, declanșat după masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări pe 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a circa 1.000 de civili, răpirea a 250 și nenumărate violuri, mutilări și profanări de cadavre.

La ediția din 2026, cinci țări au boicotat evenimentul din cauza prezenței Israelului.

În acest context, EBU a modificat la începutul anului regulamentul privind organizarea competiției.

Noile reguli urmăresc să împiedice țările implicate în conflicte armate sau aflate în alte situații geopolitice sensibile să găzduiască Eurovision. Schimbarea vine după ce Israelul s-a apropiat de victorie atât în 2025, cât și în 2026.

Ediția din 2027 va aduce și câteva modificări în lista participanților. Canada va lua parte pentru prima dată la concurs, în timp ce Macedonia de Nord va reveni după o absență de patru ani.

În schimb, Cehia nu va participa în 2027, invocând motive financiare.

Decizia finală a Spaniei și Sloveniei este așteptată până în decembrie și ar putea influența configurația finală a competiției.

În paralel, boicotul anunțat de Irlanda, Olanda și Islanda arată că tensiunile politice continuă să afecteze unul dintre evenimentele muzicale internaționale aflate în scădere masivă de audiență.