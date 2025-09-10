Social O persoană s-a urcat pe stâlpul telegondolei din Piatra Neamț







O persoană s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din orașul Piatra Neamț, probabil pentru a amenința cu sinuciderea, potrivit ISU Neamț. „În aceste momente, forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în municipiul Piatra-Neamţ pentru salvarea unei persoane care s-a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal, în apropierea centrului comercial Petrodava”, au transmis reprezentanții ISU.

La intervenție participă mai multe echipaje ale ISU, pregătite să asigure atât siguranța persoanei aflate pe stâlp, cât și securizarea zonei din jurul telegondolei.

Incidentul are loc pe Bulevardul Decebal, într-o zonă intens circulată, situată în apropierea complexului comercial Petrodava.

Echipele de intervenție încearcă să coboare în siguranță persoana urcată pe stâlp și să evite orice risc pentru trecători sau pentru traficul din zonă.

În anul 2018, la Piatra-Neamț, un incident asemănător a avut loc la aceeași telegondolă. Un bărbat a urcat pe un stâlp al telegondolei și a amenințat că se va arunca în gol, atrăgând atenția autorităților și a trecătorilor. Situația a creat panică în zonă și a necesitat intervenția imediată a echipajelor specializate.

Intervenția s-a desfășurat cu prudență, întrucât orice mișcare greșită putea transforma situația într-o tragedie. Motivul acțiunii bărbatului nu a fost clarificat pe moment.

Conform relatărilor presei locale, două echipaje de pompieri au ajuns la fața locului, fiind dotate cu autoplatformă pentru salvări de la înălțime și cu o autospecială de descarcerare modernă. Acestea au fost mobilizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, care a coordonat întreaga operațiune.

Bărbatul se afla pe ultima treaptă a scării metalice, la o înălțime de aproximativ 60 de metri. Salvatorii au încercat să ajungă în apropierea lui cu ajutorul telegondolei și să poarte o discuție dintr-o cabină, sperând să îl convingă să renunțe la intenția de a se arunca. Situația a fost tratată cu maximă atenție, întrucât viața acestuia era în pericol.