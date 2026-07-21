Social Breaking news

O femeie din Iași s-a baricadat în locuință și amenință că se sinucide. Un negociator încearcă să o convingă să renunțe la gestul extrem

Comentează știrea
O femeie din Iași s-a baricadat în locuință și amenință că se sinucide. Un negociator încearcă să o convingă să renunțe la gestul extremSursa Foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Mobilizare de amploare a echipelor de intervenție, marți, în localitatea Lunca Cetățuii, din comuna Ciurea, județul Iași, după ce o femeie s-a încuiat în locuință și a amenințat că se sinucide. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, femeia se află într-un apartament situat pe strada Moldovei nr. 1.

O femeie din Iași s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. La fața locului au ajuns o mașină de stingere cu apă și spumă, o autospecială destinată salvării de la înălțime, precum și două perne pneumatice de salvare, amplasate preventiv pentru a putea interveni rapid în cazul unei eventuale căderi de la înălțime.

În zonă se află și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, polițiști și un negociator, care încearcă să stabilească un dialog cu femeia și să o convingă să renunțe la intenția de a-și face rău.

Intervenția este în desfășurare.

Un caz similar a fost înregistrat în luna iunie

În urmă cu o lună, un caz de violență domestică petrecut în municipiul Arad s-a încheiat dramatic, după ce o femeie s-a aruncat de la etajul al doilea al unui bloc pentru a scăpa de agresor.

Polițiștii Secției 2 Micălaca au fost solicitați să intervină în urma unui scandal izbucnit într-un apartament situat pe strada Miorița.

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Arad, și-ar fi agresat concubina pe fondul geloziei și al consumului de alcool.

O femeie s-a aruncat pe geam de frica partenerului ei

Femeia a ieșit pe fereastră și s-a aruncat de la etajul al doilea al imobilului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pe numele bărbatului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, acesta fiind monitorizat electronic pe durata măsurii dispuse.

Stiri calde

14:01 - O femeie din Iași s-a baricadat în locuință și amenință că se sinucide. Un negociator încearcă să o convingă să renun...

13:49 - Discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Ce ar putea face miercuri Nicușor Dan

13:36 - Portalul „e-SănătateaMea” devine obligatoriu din octombrie. Ce se schimbă pentru pacienți

13:25 - Regimul din Iran a mutat centrifugele nucleare sub Muntele Kolang, spune Israelul

13:16 - Naufragiul feribotului MV Barima din Guyana a făcut 27 de victime. Alte 83 de persoane sunt încă de negăsit

13:06 - Milei anulează ziua liberă națională în Argentina, pentru că jucătorii nu vor să sărbătorească

HAI România!

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

România, sub asalt. De la hackeri și rachete, la revoluții politice interne

Invazia mașinilor chinezești: molimă sau mană cerească?

Invazia mașinilor chinezești: molimă sau mană cerească?

Finala e abia la început. Hai LIVE cu Turcescu

Finala e abia la început. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale