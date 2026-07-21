O femeie din Iași s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide

Mobilizare de amploare a echipelor de intervenție, marți, în localitatea Lunca Cetățuii, din comuna Ciurea, județul Iași, după ce o femeie s-a încuiat în locuință și a amenințat că se sinucide. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, femeia se află într-un apartament situat pe strada Moldovei nr. 1.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. La fața locului au ajuns o mașină de stingere cu apă și spumă, o autospecială destinată salvării de la înălțime, precum și două perne pneumatice de salvare, amplasate preventiv pentru a putea interveni rapid în cazul unei eventuale căderi de la înălțime.

În zonă se află și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, polițiști și un negociator, care încearcă să stabilească un dialog cu femeia și să o convingă să renunțe la intenția de a-și face rău.

Intervenția este în desfășurare.

În urmă cu o lună, un caz de violență domestică petrecut în municipiul Arad s-a încheiat dramatic, după ce o femeie s-a aruncat de la etajul al doilea al unui bloc pentru a scăpa de agresor.

Polițiștii Secției 2 Micălaca au fost solicitați să intervină în urma unui scandal izbucnit într-un apartament situat pe strada Miorița.

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Arad, și-ar fi agresat concubina pe fondul geloziei și al consumului de alcool.

Femeia a ieșit pe fereastră și s-a aruncat de la etajul al doilea al imobilului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pe numele bărbatului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, acesta fiind monitorizat electronic pe durata măsurii dispuse.