Europa League: FCSB a fost învinsă de FC Basel, scor 1-3. Update

Update: 21.54. FCSB a fost învinsă de FC Basel cu scorul de 1-3 pe stadionul St. Jakob-Park, în meciul din etapa a patra a Europa League. În minutul 73 Shaqiri a marcat al doilea gol. În final, Salah, intrat după pauză, a dus scorul la 3-1 cu un șut din careu.

Meciul dintre FC Basel și FCSB, din etapa a patra a Europa League, se desfășoară în aceste momente. Partida de pe „St. Jakob-Park” a început la ora 19:47 și a fost precedată de un moment de reculegere în memoria antrenorului Emeric Ienei.

Update: 21.16. Darius Olaru a restabilit egalitatea. Căpitanul FCSB a trimis mingea peste un fundaș al lui Basel, a preluat pe piept și a șutat de la marginea careului, direct în poarta lui Hitz.

Primul gol al meciului a fost înscris în minutul 19 de FC Basel, prin Shaqiri, care a transformat un penalty și a stabilit scorul de 1-0.

Antrenorul FCSB a declarat că echipa sa pornește cu „șansa a doua”, iar FC Basel este o echipă bună.

„Este un meci în care plecăm cu șansa a doua. Basel este o echipă bună, dar, după cum am spus și la conferință, am venit aici să dăm ce avem mai bun pentru a obține un rezultat pozitiv. Basel și Young Boys sunt similare, sunt echipe ofensive, rapide în tranziții. Am văzut meciul dintre cele două de săptămâna trecută, au un stil similar, ne-am pregătit pentru un meci dificil. Emeric Ienei a fost un nume mare în istoria fotbalului, nu doar în România. Ne pare rău pentru aceste momente, sunt sigur că ne va susține în seara asta”, a mai spus antrenorul.

FC Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri, Soticek - Broschinski. Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduardo. Antrenor: Ludovic Magnin.

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct.Popescu, Alhassan. Antrenor: Elias Charalambous.

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania), Asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo (Albania), VAR: Michael Fabbri (Italia), AVAR: Kreshnik Barjamaj (Albania).

În ultimii doi ani, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a condus de două ori meciurile campioanei României: victoria cu CSKA Sofia, scor 3-2, din august 2023, și remiza cu Hoffenheim, 0-0, din decembrie 2024. De asemenea, el a arbitrat și partida Universității Craiova cu Bașakșehir, câștigată de olteni cu 2-1, în august.