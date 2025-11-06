Sport

Europa League: FCSB a fost învinsă de FC Basel, scor 1-3. Update

Comentează știrea
Europa League: FCSB a fost învinsă de FC Basel, scor 1-3. UpdateFCSB - FC Basel. Sursa foto: Facebook/FCSB
Din cuprinsul articolului

Update: 21.54. FCSB a fost învinsă de FC Basel cu scorul de 1-3 pe stadionul St. Jakob-Park, în meciul din etapa a patra a Europa League. În minutul 73 Shaqiri a marcat al doilea gol. În final, Salah, intrat după pauză, a dus scorul la 3-1 cu un șut din careu.

Meciul dintre FC Basel și FCSB, din etapa a patra a Europa League, se desfășoară în aceste momente. Partida de pe „St. Jakob-Park” a început la ora 19:47 și a fost precedată de un moment de reculegere în memoria antrenorului Emeric Ienei.

Update: 21.16. Darius Olaru a restabilit egalitatea. Căpitanul FCSB a trimis mingea peste un fundaș al lui Basel, a preluat pe piept și a șutat de la marginea careului, direct în poarta lui Hitz.

Primul gol al meciului, înscris de FC Basel

Primul gol al meciului a fost înscris în minutul 19 de FC Basel, prin Shaqiri, care a transformat un penalty și a stabilit scorul de 1-0.

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos
Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 noiembrie 2025. Aguada Fénix
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 noiembrie 2025. Aguada Fénix

Elias Charalambous: „Basel și Young Boys sunt similare”

Antrenorul FCSB a declarat că echipa sa pornește cu „șansa a doua”, iar FC Basel este o echipă bună.

„Este un meci în care plecăm cu șansa a doua. Basel este o echipă bună, dar, după cum am spus și la conferință, am venit aici să dăm ce avem mai bun pentru a obține un rezultat pozitiv. Basel și Young Boys sunt similare, sunt echipe ofensive, rapide în tranziții. Am văzut meciul dintre cele două de săptămâna trecută, au un stil similar, ne-am pregătit pentru un meci dificil. Emeric Ienei a fost un nume mare în istoria fotbalului, nu doar în România. Ne pare rău pentru aceste momente, sunt sigur că ne va susține în seara asta”, a mai spus antrenorul.

Elias Charalambous

Elias Charalambous. Sursa foto: facebook / FCSB

FC Basel - FCSB, echipele de start

FC Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri, Soticek - Broschinski. Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduardo. Antrenor: Ludovic Magnin.

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, Oct.Popescu, Alhassan. Antrenor: Elias Charalambous.

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania), Asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo (Albania), VAR: Michael Fabbri (Italia), AVAR: Kreshnik Barjamaj (Albania).

În ultimii doi ani, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a condus de două ori meciurile campioanei României: victoria cu CSKA Sofia, scor 3-2, din august 2023, și remiza cu Hoffenheim, 0-0, din decembrie 2024. De asemenea, el a arbitrat și partida Universității Craiova cu Bașakșehir, câștigată de olteni cu 2-1, în august.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Târgul de Crăciun din București, de două ori mai scump față de anul trecut
23:21 - Se pregătește o taxă pentru mașinile electrice. Măsura provoacă dezbateri
23:10 - Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos
22:59 - Ministrul Apărării explică investițiile din sectorul militar: Am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est
22:48 - Ramona de la Clejani, mesaj pentru Ioniță: Ani la rând am vorbit cu tine, dar am vorbit singură
22:39 - Dosarul lui Călin Georgescu, contestat la Curtea de Apel București. Apărarea invocă lipsa de imparțialitate a procuro...

HAI România!

Europa mea. Între geniu, confort și ridicol
Europa mea. Între geniu, confort și ridicol
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale