Antrenorul lui FC Basel, provocator înaintea meciului cu FCSB: Vrem să fim stăpâni pe teren

Ludovic Magnin, antrenorul echipei elveţiene de fotbal FC Basel, a afirmat, miercuri, că echipa își propune să domine meciul cu FCSB din Europa League și are nevoie de o victorie pentru a obține calificarea în etapa următoare a competiției.

„Vrem să dominăm în cea mai mare parte a meciului. Avem ambiţia de a fi favoriţi acasă. Vrem neapărat să ne calificăm în faza următoare a competiţiei şi din acest motiv trebuie să câştigăm acest gen de meci acasă. Însă, nu trebuie să ne subestimăm adversara. Cred că vor fi mici detalii care vor face diferenţa în acest duel”, a spus acesta, citat de site-ul campioanei Elveţiei.

Magnin a declarat că nu a cerut informații de la Young Boys Berna, echipa care a învins FCSB la București cu 2-0, în etapa a doua din Europa League.

FC Basel nu îl va avea la dispoziție în meciul de joi pe Keigo Tsunemoto, care se află în perioada de recuperare, iar participarea lui Albian Ajeti și Dominik Schmid este incertă din cauza unor probleme musculare.

Arbitrul albanez Juxhin Xhaja va conduce meciul dintre FCSB și FC Basel, programat joi, de la ora 19:45 (ora României), pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a Europa League.

După primele trei etape, FC Basel ocupă locul 24 în Europa League, cu 3 puncte și un golaveraj de -1, în timp ce FCSB se află pe poziția 28, tot cu 3 puncte, dar cu golaveraj -2.

Pe lângă arbitrul Juxhin Xhaja, au fost desemnați asistenții Arber Zalla și Rejdi Avdo, iar al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj, toți din Albania. Italianul Michael Fabbri va fi arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va îndeplini rolul de arbitru asistent video.

Xhaja a arbitrat FCSB de două ori până acum. Prima partidă a avut loc pe 3 august 2023, când echipa roș-albastră a învins ȚSKA 1948 Sofia cu 3-2, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în manșa secundă a turului al doilea preliminar din Europa Conference League.

Al doilea meci condus de arbitrul albanez s-a jucat pe 12 decembrie 2024, la Sinsheim, unde FCSB a remizat 0-0 cu Hoffenheim, în etapa a șasea a Europa League.