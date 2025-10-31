FRF și-a depus candidatura pentru a organiza finala Europa League pe Arena Națională

Federația Română de Fotbal a anunțat că și-a depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, potrivit unui comunicat emis vineri de FRF.

Federația Română de Fotbal a anunțat că, după succesul obținut cu organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și a Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, își propune să continue promovarea României ca destinație de top pentru competiții sportive majore.

În acest context, FRF a anunțat că a depus candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.

Federația Română de Fotbal a anunțat că partenerii săi în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Potrivit FRF, colaborarea eficientă de la precedentele competiții majore găzduite de Capitală confirmă capacitatea de a oferi o experiență memorabilă tuturor participanților pe Arena Națională.

„Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanşator, care să contribuie la construirea unui model organizaţional de referinţă pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a spus preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Acesta a adăugat că fotbalul românesc, sprijinit de specialiști experimentați și dedicați, este pregătit „să ofere cele mai bune condiţii şi să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”.

Pentru următorii doi ani, UEFA a stabilit deja orașele care vor găzdui finala Europa League: Istanbul în 2026 și Frankfurt în 2027.

Arena Națională a găzduit deja o finală a Europa League în 2012, când Atletico Madrid a câștigat cu 3-0 în fața lui Athletic Bilbao.