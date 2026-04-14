Romsilva închide accesul auto prin pădurea Băneasa. Drumul forestier nu mai poate fi folosit de șoferi

Romsilva a decis să oprească traficul auto civil pe drumul forestier din pădurea Băneasa, după luni de dispute legate de folosirea acestuia ca rută de acces pentru locuitorii cartierului Greenfield din nordul Capitalei. „RNP ROMSILVA vă notifică denunțarea unilaterală a contractului nr. 951/RC/03.03.2025, după expirarea unui termen de preaviz de 60 zile calendaristice”, se arată în documentul prezentat deRomânia curată.

Măsura pune capăt utilizării drumului pentru circulația mașinilor, după ce anul trecut acesta fusese deschis pe baza unui contract de peaj, în lipsa unei alternative rutiere directe promise de dezvoltatorul imobiliar.

La începutul lunii aprilie, Regia Națională a Pădurilor a notificat Federația Greenfield, organizația care reprezintă locuitorii cartierului, în legătură cu încetarea unilaterală a contractului care permitea circulația auto pe drumul forestier din pădurea Băneasa.

Regia a precizat că, la finalul perioadei de preaviz, contractul încetează, iar taxele de peaj aferente perioadei contractuale rămase neexecutate vor fi restituite.

Drumul fusese folosit de locuitorii din Greenfield contra unei taxe achitate către Romsilva. Până la deschiderea lui pentru circulația auto, aceștia erau nevoiți să folosească rute ocolitoare pentru a ajunge acasă.

În motivarea deciziei, Romsilva susține că reacțiile generate de deschiderea drumului forestier pentru mașini au produs un dezechilibru între beneficiile economice ale contractului și costurile de imagine suportate de instituție.

„În încercarea de a justifica legalitatea contractului, precum și oportunitatea acestuia, raportat la eficienţa economică în beneficiul companiei și interesul social al comunităţii din cartierul Greenfield, s-a ajuns ca Romsilva să devină ţinta unor atacuri, calomnii, manifestări, tendenţioase proliferate pe toate canalele de comunicare publică, ceea ce a condus la crearea unor enorme prejudicii de imagine pentru Romsilva”, a motivat directorul general Jean Vișan în documentul prezentat de sursa citată.

Instituția susține că, în actualele condiții, avantajul produs prin contract nu mai justifică efectele negative generate în spațiul public.

În notificarea transmisă către Federația Greenfield, reprezentanții Romsilva au arătat că efectele contractului au fost favorabile locuitorilor din cartier, dar nefavorabile pentru imaginea publică a regiei.

„În timp ce beneficiul urmărit de dumneavoastră este satisfăcut integral, Romsilva înregistrează pierderi considerabile din deprecierea imaginii publice care depășesc cu mult beneficiul economic urmărit prin încheierea contractului”, au explicat reprezentanții companiei Federației Greenfield.

Potrivit Romsilva, „aceste circumstanțe nu au fost avute în vedere la momentul contractării și determină un dezechilibru semnificativ între prestațiile corelative”. După expirarea termenului de 60 de zile, drumul nu va mai putea fi folosit pentru traficul auto civil și va reveni la statutul de drum forestier utilizat pentru activități specifice.

Contractul a fost semnat în martie 2025 de Direcția Silvică Ilfov, structură din cadrul Romsilva, cu reprezentanții unor asociații din zona Greenfield, care au cerut acces auto prin pădure în lipsa unei alternative rutiere promise de dezvoltator.

Imediat după semnarea documentului, deschiderea drumului din pădurea Băneasa pentru circulația autovehiculelor a provocat reacții puternice din partea societății civile. Criticii deciziei au avertizat că traficul auto ar putea afecta pădurea și ar contribui la creșterea poluării.

În urma acestor reacții, deschiderea a fost amânată inițial, iar drumul a început să fie folosit de autoturismele locuitorilor din Greenfield abia în luna septembrie.

Cartierul Greenfield este dezvoltat de Impact Developer & Contractor, companie care a început proiectul în 2007. Ansamblul a fost construit în mai multe etape, pe parcursul a peste un deceniu, iar dezvoltarea continuă și în prezent, prin noi faze rezidențiale.

Greenfield este cel mai mare proiect al companiei și unul dintre cele mai extinse ansambluri rezidențiale din nordul Bucureștiului. Cu toate acestea, accesul rutier către cartier s-a realizat în principal printr-un singur drum, Aleea Teișani, arteră din Sectorul 1 al Capitalei, aflată între pădurea Băneasa și pădurea Tunari.

Tocmai absența unei legături rutiere directe promise de dezvoltator a stat la baza solicitării formulate de locuitori pentru acces auto prin drumul forestier, soluție care a funcționat temporar și care urmează acum să fie eliminată.