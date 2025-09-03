Social Federația Greenfield susține că drumul prin Pădurea Băneasa este legal datorită unui contract Romsilva







Federația Greenfield susține că circulația auto prin Pădurea Băneasa este legală, în baza unui contract semnat cu Romsilva și validat recent de Tribunalul București. Decizia instanței vine după ce organizațiile de mediu Eco-Civica și Agent Green au încercat să suspende înțelegerea, însă cererea lor a fost respinsă, potrivit Buletin de București.

Federația Greenfield Băneasa, organizație ce reprezintă locuitorii cartierului rezidențial din nordul Capitalei, afirmă că folosește drumul forestier Padina pe baza unui contract de peaj semnat cu Romsilva. Documentul a fost contestat în instanță de organizațiile de mediu Eco-Civica și Agent Green, care au solicitat suspendarea acestuia.

Pe 13 august 2025, Tribunalul București a respins cererea ONG-urilor, confirmând legalitatea contractului și obligând contestatarii la plata a 7.000 de lei drept cheltuieli de judecată. „Această hotărâre confirmă că avem un contract perfect legal, în acord cu Codul Silvic și legislația aplicabilă”, se arată în punctul de vedere transmis de Federația Greenfield.

Accesul pe drumul forestier este limitat doar la membrii Federației Greenfield și se desfășoară după reguli stricte: vehiculele nu pot depăși masa totală de 3,5 tone, viteza maximă admisă este de 30 km/h, iar staționarea pe drum sau în afara acestuia este interzisă. De asemenea, circulația auto este permisă doar de luni până vineri, weekendurile fiind dedicate pietonilor și bicicliștilor.

Federația subliniază că traseul Consolight–Padina reduce timpul de tranzit de până la zece ori comparativ cu varianta Aleea Teișani și scade de patru ori consumul de carburant, cu efecte benefice și asupra nivelului de noxe și particule PM10. Totuși, imaginile surprinse de activiști arată coloane de autoturisme traversând pădurea, ridicând praf și intrând în conflict cu sportivii sau bicicliștii aflați în zonă.

„Am văzut zeci de mașini trecând nonșalant prin pădure, printre oameni care făceau jogging și se plimbau pe biciclete”, a declarat Cristian Neagoe, unul dintre activiștii care au filmat scena.

Disputa a escaladat după ce fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a acuzat public pe rețelele sociale că drumul forestier a fost transformat „într-o autostradă urbană pentru profit”. El a afirmat că primește mesaje despre ridicarea barierelor la ore fixe, permițând accesul privilegiat al locuitorilor din Greenfield.

Federația Greenfield a descris aceste declarații drept „abuzive ”. Organizația subliniază că doar instanța are autoritatea de a decide asupra legalității contractului și că hotărârea Tribunalului București confirmă dreptul locuitorilor la un acces sigur și legal.