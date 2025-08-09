Social

Fechet: Programul de împăduriri din România trebuie să continue

Mircea Fechet. Sursa foto: Facebook
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet (PNL), a declarat, sâmbătă, că România are în prezent un program de împăduriri bun, cu contracte semnate pentru 14.700 de hectare. Dintre acestea, peste 7.886 de hectare au fost deja plantate, iar alte 2.300 de hectare sunt la „o semnătură distanţă”.

Fechet a afirmat, sâmbătă, că, atunci când a preluat mandatul de ministru, existau aproape 100 de hectare împădurite prin PNRR. El a menționat că, la finalul mandatului, suprafața validată de Garda Forestieră Națională ca eligibilă pentru împăduriri ajunsese la 27.000 de hectare, dintre care 14.700 de hectare aveau contractele semnate de ambele părți.

Peste 7.886 de hectare erau deja plantate, iar alte 2.300 de hectare se aflau în etapa finală de semnare, ceea ce ar fi ridicat totalul la aproximativ 17.000 de hectare, potrivit fostului minsitru.

„Pentru mine e mai important să vedem că funcţionează un mecanism care îi era străin României, acela de împăduriri (...) Dacă e să subliniez ceva, atunci ar fi asta: nu există nicio justificare pentru a încetini ritmul”, a mai spus acesta.

„Ultimul lucru de care avem nevoie e un blocaj în lanţ”

Potrivit acestuia, mai important decât cifrele este faptul că România are, în sfârșit, un sistem funcțional care reușește să mobilizeze, în măsura posibilităților, fermierii, primăriile și mediul privat în jurul unei cauze comune: creșterea suprafeței împădurite.

„Ultimul lucru de care avem nevoie e un blocaj în lanţ care să frâneze o locomotivă care prinsese viteză (...) Am propus şi am reuşit să creştem în aprilie, prin Ordonanţă de Urgenţă, prima anuală pe care o primesc cei care îşi împăduresc terenurile de la 456 euro la 640 euro / hectar, pentru a-i sprijini pe toţi cei care vor să lase păduri”, a menționat fostul ministru.

Fechet: România nu trebuie să rateze un sezon de plantare

Acesta a cerut actualei conduceri a Ministerului Mediului să continue programul de împăduriri, subliniind că România nu își poate permite să rateze un sezon de plantare, în condițiile în care pierderea prin deșertificare este de 50 de metri pătrați pe minut.

„România are nevoie de continuitate în politici publice, mai ales acolo unde ele dau rezultate”, a mai adăugat Fechet.

