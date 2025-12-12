Vremea când vulturii au căzut - transformările anului 1918

Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Una dintre cele mai importante consecințe ale Primului Război Mondial a fost prăbușirea sistemului anterior de relații internaționale, prăbușirea unor imperii puternice și nașterea statelor naționale în Europa de Est pe rămășițele acestora. Aproape toate statele care au apărut atunci au “ars” două decenii mai târziu în creuzetul unui nou război mondial .

NostalgiileiImperiale au persistat, pe de o parte prin revizionismul german, italian maghiar, sovietic, pe de altă parte și prin conciliatorism și inițiativele unei himerice Confederații a Dunării. Așa s-a ajuns la cel de Al Doilea Război Mondial.

După cel de Al Doilea Război Mondial, într-o formă sau alta, statele dispărute în 1938-1941 sau ciuntite teritorial în aceeași perioadă au renăscut din propria cenușă, împărțite de o „Cortină de Fier”.

Deși Președintele SUA Wilson propusese la începutul lui 1918, „Declarația celor 14 puncte”, care insista pe autodeterminarea popoarelor, Austro-Ungaria era văzută de SUA ca o creație statală viabilă economic, popoarele asuprite componente putând să-și revizuiască relația cu popoarele dominante, austriecii și maghiarii. Mișcările naționale însă au fost mai puternice.

Niciun imperiu care intrase în Marele Război sau Primul Război Mondial nu a mai rămas în picioare în 1918. Rusia, Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman s-au prăbușit sub propria lor greutate, Era vrenea statelor naționale.

