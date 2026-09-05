Adrian Negrescu avertizează că urmează „o iarnă foarte dificilă”

Puterea de cumpărare a românilor continuă să scadă, iar consumul este deja în recul, susține consultantul financiar Adrian Negrescu. Acesta a comparat situația economică actuală cu o versiune românească a „Jocurilor Foamei” și avertizează că începutul lui 2027 ar putea aduce o iarnă foarte dificilă, pe fondul unor posibile scumpiri la energie și gaze și al înghețării veniturilor populației.

Schimbarea comportamentului de consum este tot mai vizibilă. În piețe, comercianții vorbesc despre cumpărători care iau cantități mai mici, în timp ce alții se orientează spre supermarketuri pentru promoții. Un caz în care un client a cumpărat doar două roșii a devenit unul dintre exemplele folosite pentru a ilustra presiunea tot mai mare asupra bugetelor.

Adrian Negrescu a spus, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că astfel de situații trebuie privite în contextul unei deteriorări mai ample a puterii de cumpărare.

„Da, pentru că suntem ca într-un fel de Jocurile Foamei, în versiune românească. Iată, cu 12 luni, 12 episoade unul după altul, care, probabil, se vor prelungi cu un nou sezon: în 2027. Glumim, dar asta este realitatea: suntem, din păcate, într-o zonă de Ice Age economic, i-aş spune. Un fel de epocă de gheaţă, în care totul a îngheţat, în care situaţia puterii de cumpărare este din ce în ce mai gravă”, a afirmat el.

Negrescu nu consideră că reducerea consumului este doar o ajustare firească după anii în care salariile și pensiile au crescut. În opinia sa, politica fiscală și costurile cu energia au contribuit direct la pierderea puterii de cumpărare.

„Corecţia asta se întâmplă pentru că statul român, prin preţurile la energie şi gaze, a generat inflaţie, a generat creşteri de preţuri masive. A venit cu cu taxe peste taxe: de patru ori au crescut taxele în ultimii 5 ani de zile, motiv pentru care, bineînţeles, puterea de cumpărare s-a prăbuşit. Deci, statul român, politicienii au acţionat cu cinism pentru a aduna mai mulţi bani la buget şi, în felul acesta, pentru a reduce puterea de cumpărare a oamenilor”, consideră Negrescu.

Consultantul financiar estimează că presiunea asupra populației ar putea crește și mai mult anul viitor, mai ales dacă prețurile la electricitate și gaze vor urca.

În scenariul prezentat de acesta, facturile mai mari s-ar suprapune peste venituri deja erodate de inflație.

„Va fi un an 2027 extrem de greu, care va începe cu o iarnă foarte dificilă. Gândiţi-vă că se pregătesc în momentul de faţă să crească preţul energiei electrice, preţul gazelor. Toate astea vor genera nişte facturi la întreţinere foarte, foarte mari, pe care mare parte din populaţie nu va reuşi să le plătească. 2027 va fi un an în care, probabil, vor îngheţa toate veniturile populaţiei, pentru că datoriile sunt uriaşe”, a mai spul acesta.

Presiunea asupra bugetelor populației se vede deja în consum. Inflația a coborât la 8,2%, însă România continuă să aibă cea mai rapidă creștere a prețurilor din Uniunea Europeană.

În termeni reali, inflația a redus valoarea salariului minim cu peste 200 de lei, iar în cazul pensiei minime pierderea depășește 100 de lei. Salariul mediu valorează, la rândul său, cu câteva sute de lei mai puțin decât în urmă cu un an.

Românii au început astfel să reducă cheltuielile și să renunțe la anumite produse și servicii. Consumul este cu 6,2% sub nivelul din 2025, iar scăderea se menține de aproximativ un an.

Reduceri ale cumpărăturilor sunt vizibile atât la alimente, cât și la carburanți.

Scăderea consumului are loc în aceeași perioadă cu măsurile de consolidare fiscală, care au adus noi taxe și impozite, inclusiv majorarea TVA.

În analiza lui Adrian Negrescu, combinația dintre inflație, costurile mai mari și fiscalitate slăbește și mai mult puterea de cumpărare și lasă puțin spațiu de manevră pentru populație în lunile următoare de iarnă.