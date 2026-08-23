Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins din nou orice implicare a țării sale în sabotajul asupra gazoductului Nord Stream, care transporta gaz rusesc către Germania prin Marea Baltică. Declarațiile sale vin după ce anchetatorii germani au stabilit că exploziile subacvatice din 2022 au fost provocate la ordinul statului ucrainean.

Întrebat duminică de jurnaliști despre ancheta germană, Zelenski a afirmat că Ucraina nu a participat oficial la nicio operațiune legată de sabotarea gazoductului.

„Ucraina nu a participat niciodată oficial la vreo operațiune legată de sabotajul asupra Nord Stream”, a declarat președintele ucrainean, citat de AFP.

Zelenski, care a respins constant acuzațiile privind implicarea Ucrainei, a susținut că autoritățile germane sunt conștiente că țara sa nu a avut un rol nici în originea, nici în executarea sau planificarea operațiunii.

Președintele ucrainean a precizat că Kievul cooperează cu Germania în cadrul anchetei și și-a exprimat speranța că dosarul nu va afecta relațiile dintre cele două țări. Germania este unul dintre principalii susținători europeni ai Ucrainei în războiul declanșat de Rusia.

„Este foarte important pentru noi să nu pierdem parteneriatul nostru, să nu pierdem încrederea țărilor europene care au ajutat Ucraina încă de la începutul acestui război”, a mai spus Zelenski.

Declarațiile liderului de la Kiev au fost făcute la câteva zile după arestarea, miercuri, în Croația, a unui cetățean ucrainean suspectat că ar fi participat la sabotarea Nord Stream.

Potrivit Parchetului german, acesta ar fi colaborat cu un alt cetățean ucrainean, arestat anul trecut în Italia și predat ulterior autorităților germane.

Anchetatorii germani au stabilit luna trecută că exploziile care au avariat conductele Nord Stream au fost provocate la ordinul statului ucrainean.

Pe 26 septembrie 2022, o explozie subacvatică a avariat una dintre cele două conducte ale gazoductului Nord Stream 2, în apropierea insulei daneze Bornholm. Nord Stream 2 era cel mai recent construit dintre cele două sisteme și nu fusese pus în funcțiune până la momentul exploziilor.

Alte explozii produse în aceeași perioadă și în aceeași zonă au avariat ambele conducte ale Nord Stream 1, prin care Germania importa gaz rusesc din 2011.

În urma exploziilor, Germania, Suedia și Danemarca au deschis anchete judiciare. Investigațiile din cele două țări scandinave au fost închise în 2024, în timp ce ancheta germană a continuat.

Potrivit anchetatorilor germani, la sabotaj ar fi participat o celulă formată din cinci bărbați și o femeie, toți cetățeni ucraineni.

O parte a conductei Nord Stream 2 poate fi încă utilizată, în timp ce celelalte segmente ar necesita lucrări complexe de reparații.

Rusia a propus Germaniei reluarea livrărilor de gaz prin tronsonul care poate fi folosit. Berlinul a respins însă propunerea, invocând invazia rusă în Ucraina și politica Uniunii Europene privind reducerea importurilor de gaze naturale din Rusia.