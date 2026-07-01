Procurorii federali din Germania au făcut un pas decisiv în ancheta privind sabotajul conductelor submarine din Marea Baltică. Autoritățile de la Karlsruhe au depus oficial acuzații împotriva unui cetățean ucrainean considerat responsabil pentru exploziile care au avariat grav gazoductul Nord Stream. Informația a fost publicată de importante instituții de presă din Germania, printre care postul de televiziune ARD și publicațiile Sueddeutsche Zeitung și Zeit, fiind preluate ulterior de Reuters.

Conform legislației germane privind protecția datelor cu caracter personal, bărbatul a fost identificat public doar sub numele de Serhii K. Procurorii federali îl acuză pe acesta de comiterea unor atacuri coordonate asupra unor elemente de infrastructură energetică civilă. De asemenea, actul de acuzare reține că acțiunile sale au provocat o explozie de proporții și distrugerea deliberată a conductelor destinate transportului de gaze.

Distanțarea Europei de resursele energetice rusești a fost accelerată puternic de acest incident. Deflagrațiile de la conductele Nord Stream, care aveau rolul de a pompa gaz rusesc direct către piața europeană, au amplificat masiv tensiunile geopolitice dintre Moscova și statele occidentale. Momentul ales pentru acest sabotaj a fost la doar câteva luni după ce armata rusă a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina, în luna februarie a anului 2022.

Prinderea suspectului a presupus o colaborare la nivel european. Serhii K. a fost localizat și arestat inițial în Italia, în provincia Rimini, la data de 21 august 2025. Ulterior, procedurile juridice au permis extrădarea sa în Germania, operațiune care s-a finalizat pe 27 noiembrie 2025. Imediat după sosirea pe teritoriu german, un magistrat a confirmat și a pus în aplicare mandatul de arestare în cursul zilei următoare.

De partea cealaltă, bărbatul susține că este complet nevinovat și respinge toate acuzațiile aduse de anchetatori. Serhii K. a negat orice implicare în planificarea sau executarea atacului din Marea Baltică. Avocatul său actual, Nicola Canestrini, a oferit o poziție optimistă cu privire la viitorul cazului în instanță. El a declarat că este încrezător că clientul său va fi achitat la procesul din Germania.

Pe de altă parte, eforturile presei de a obține reacții suplimentare din partea primei echipe de apărare a suspectului nu au avut succes. Jurnaliștii de la Reuters au transmis că nu au putut să obțină vreo declarație de la firma de avocatură din Berlin care l-a reprezentat anterior pe Serhii K. în procedurile din Germania.

Cu toate acestea, indiciile adunate de jurnaliști arată că rolul ucraineanului ar fi fost unul cheie în întreaga structură a atacului. Potrivit informațiilor din presa germană, care au fost citate și de agenția AFP, anchetatorii cred că bărbatul ar fi fost șeful comandoului care a comis actul de sabotaj asupra infrastructurii Nord Stream.