Skye, situată în largul coastei de vest a Scoției, a fost desemnată cea mai frumoasă insulă din Marea Britanie și una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume. Clasamentul a fost realizat de Travel + Leisure, pe baza voturilor a peste 661.000 de cititori, potrivit Express.

Experții au inclus Insula Skye în ediția din 2026 a prestigiosului clasament „World’s Best Awards”, care reunește cele mai apreciate insule de pe glob.

Destinația din Scoția s-a clasat pe locul 13 la nivel mondial, obținând un scor de 91,7 puncte din 100. A fost singura insulă din Regatul Unit care a intrat în acest top internațional.

Insula Skye face parte din arhipelagul Hebridele Interioare și este cea mai mare și cea mai nordică dintre acestea. Turiștii pot ajunge în acest loc cu mașina, traversând podul care o leagă de continent.

Poziționată într-o zonă izolată din nord-vestul Scoției, Insula Skye impresionează prin peisajele naturale spectaculoase, cu lacuri, stânci abrupte, faleze dramatice și sate pitorești.

Printre cele mai apreciate obiective se numără Neist Point, un promontoriu celebru pentru farul său și priveliștile impresionante asupra mării. Potrivit recenziilor publicate pe TripAdvisor, acesta este considerat unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat de pe insulă.

„Neist Point a fost unul dintre locurile mele preferate de pe Insula Skye. Drumul de aproximativ 20 de minute până la far oferă priveliști spectaculoase asupra stâncilor și a coastei. Deși bătea vântul, vremea senină a făcut ca peisajul să fie și mai impresionant”, a povestit un turist, potrivit sursei.

Printre cele mai apreciate locuri de pe Insula Skye se numără Fairy Glen, o zonă cu dealuri și formațiuni naturale neobișnuite, care de-a lungul timpului a inspirat numeroase legende despre zâne și alte creaturi fantastice.

Lista atracțiilor este completată de Kilt Rock, impresionanta faleză cu aspect de plisaj, Claigan Coral Beach, renumită pentru nisipul său alb format din alge fosilizate, și Castelul Armadale, unul dintre cele mai vizitate obiective istorice ale insulei.

Fiind amplasată într-o regiune izolată a Scoției, Skye oferă numeroase variante de cazare pentru turiștii care aleg să petreacă mai multe zile aici. Cel mai apropiat oraș important este Inverness, situat la aproximativ 177 de kilometri de insulă.

În clasamentul realizat de Travel + Leisure, primul loc a fost ocupat de insula Koh Samui din Thailanda, apreciată pentru plajele sale exotice și resorturile de lux.

Pe următoarele poziții s-au clasat Maldive, Insulele Galápagos, Bali și Phuket. Top 10 este completat de Seychelles, Fiji, Sri Lanka, Dominica și Zanzibar.