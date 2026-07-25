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Ucraina anunță că a lovit ținte militare și logistice din Rusia, aflate la peste 1.000 de kilometri de frontieră

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Ucraina anunță că a lovit ținte militare și logistice din Rusia, aflate la peste 1.000 de kilometri de frontieră
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Din cuprinsul articolului

Forțele ucrainene au lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o serie de atacuri asupra unor obiective aflate în interiorul Federației Ruse și asupra unor nave din Marea Caspică. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că operațiunile au vizat infrastructură industrială, logistică și militară folosită de armata rusă și reprezintă un răspuns la atacurile repetate asupra orașelor ucrainene.

Volodimir Zelenski spune că au fost lovite mai multe obiective strategice din Rusia

Potrivit liderului de la Kiev, aceste acțiuni fac parte din strategia Ucrainei de a lovi ținte aflate la mare distanță, cu scopul de a reduce capacitatea militară a Rusiei.

Președintele ucrainean a explicat că printre țintele vizate s-a aflat o uzină din regiunea Kirov, aflată la aproximativ 1.200 de kilometri de frontiera Ucrainei. Potrivit acestuia, fabrica produce componente utilizate de industria rusă de armament.

În același val de atacuri au fost vizate o rafinărie de petrol din regiunea Tiumen, un centru logistic din Ekaterinburg și un depozit de combustibil din regiunea Rostov-pe-Don.

Autoritățile ucrainene susțin că loviturile au urmărit afectarea infrastructurii care sprijină operațiunile militare ale Rusiei.

atacuri Rusia

Atacuri Rusia. Sursa foto: Captură video

Ucraina afirmă că a lovit și nave din Marea Caspică

Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni și în Marea Caspică, unde ar fi fost lovite nave folosite pentru transportul de încărcături militare în relația dintre Rusia și Iran.

Liderul ucrainean a afirmat că printre țintele atacate s-a numărat și o navă de război rusă, fără a oferi detalii suplimentare despre amploarea pagubelor sau despre eventuale victime.

Atacurile au venit după un nou bombardament lansat de Rusia

Operațiunile anunțate de Kiev au avut loc la scurt timp după un nou atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit autorităților ucrainene, armata rusă a folosit în atac 157 de drone și două rachete ghidate, continuând seria bombardamentelor asupra teritoriului ucrainean.

Kievul susține că atacurile asupra obiectivelor din Rusia reprezintă o reacție la aceste bombardamente și fac parte din strategia de răspuns prin lovituri asupra infrastructurii utilizate de armata rusă.

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