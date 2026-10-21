Politica

SRI, răspuns tranșant pentru Ludovic Orban, după acuzațiile privind o presupusă înțelegere între Nicușor Dan și PSD

SRI, răspuns tranșant pentru Ludovic Orban, după acuzațiile privind o presupusă înțelegere între Nicușor Dan și PSDSRI. Sursa foto: INQUAM Photos
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Din cuprinsul articolului

Serviciul Român de Informații (SRI) a reacționat marți seară la declarațiile făcute de Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, care a sugerat că serviciile secrete ar fi garantat o înțelegere politică între șeful statului și PSD.

SRI respinge acuzațiile lui Orban

Instituția respinge acuzațiile și afirmă că nu există dovezi care să susțină implicarea sa în negocieri politice.

SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a transmis serviciul, după afirmațiile făcute de Orban.

SRI a respins și criticile referitoare la conducerea instituției, precizând că identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar exercitarea funcției se face în conformitate cu legea. Reprezentanții serviciului au subliniat că activitatea instituției se desfășoară în limitele Constituției și ale legislației în vigoare.

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Ce a declarat Ludovic Orban despre Nicușor Dan și PSD

Ludovic Orban a susținut, marți seară, că președintele Nicușor Dan s-ar fi apropiat de PSD cu obiectivul de a obține sprijinul social-democraților pentru un al doilea mandat prezidențial, în schimbul cedării guvernării către acest partid.

„Nicuşor conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”, a afirmat Orban, care a descris noul Executiv drept un guvern dominat de social-democrați și a susținut că înlăturarea lui Ilie Bolojan ar fi făcut parte dintr-un plan convenit politic.

Ludovic Orban

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Fostul consilier prezidențial a afirmat că apropierea de PSD ar fi devenit vizibilă inclusiv în perioada de aproximativ o lună și jumătate în care a lucrat la Cotroceni. El a susținut că strategia șefului statului ar urmări obținerea sprijinului PSD la alegerile prezidențiale din 2030.

Orban critică lipsa unui șef civil la SRI

Întrebat de ce ar avea Nicușor Dan încredere PSD, Orban a răspuns că, în opinia sa, serviciile ar fi putut garanta respectarea unei asemenea înțelegeri. El a indicat atât SRI, cât și Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Orban a criticat, de asemenea, conducerea interimară a SRI, afirmând că instituția ar fi condusă „pe șestache”. SRI a respins această afirmație și a precizat că interimatul este legal și transparent.

Declarațiile lui Orban reprezintă acuzații și interpretări personale. SRI neagă implicarea politică, iar în informațiile prezentate nu sunt indicate dovezi publice care să confirme existența presupusei înțelegeri.

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