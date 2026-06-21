Politica

Ludovic Orban confirmă discuții pentru revenirea în PNL: Răspunsul meu este categoric da

Comentează știrea
Ludovic Orban confirmă discuții pentru revenirea în PNL: Răspunsul meu este categoric daLudovic Orban / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ludovic Orban a declarat duminică, la Congresul Partidului Național Liberal, că există discuții avansate privind o posibilă revenire în PNL, inclusiv printr-o fuziune politică între partid și formațiunea Forța Dreptei.

Fostul lider liberal a afirmat că susține actuala direcție a partidului și că este dispus să participe la o construcție politică comună.

Prezent la Congresul PNL în calitate de invitat, Orban a precizat că este pentru prima dată în ultimii cinci ani când participă la un congres al formațiunii pe care a condus-o.

Declarațiile sale vin într-un moment important pentru reorganizarea și consolidarea dreptei politice, în contextul noii conduceri liberale.

Patru perechi de frați joacă la echipe diferite. Doi dintre ei s-ar putea înfrunta la Cupa Mondială
Patru perechi de frați joacă la echipe diferite. Doi dintre ei s-ar putea înfrunta la Cupa Mondială
Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt
Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt

Prima participare la un Congres PNL după cinci ani

Ludovic Orban a afirmat că invitația primită din partea conducerii PNL reprezintă un semnal pozitiv pentru dialogul dintre cele două formațiuni.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul PNL. Astăzi sunt prezent după cinci ani, în sfârșit, la un congres al Partidului Național Liberal”, a declarat acesta.

Fostul premier a subliniat că, deși participă la eveniment ca invitat, continuă să se considere un susținător al valorilor liberale.

„Sunt un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul PNL”, a spus Orban.

Discuții privind o posibilă fuziune între PNL și Forța Dreptei

Întrebat dacă intenționează să revină în Partidul Național Liberal, Ludovic Orban a confirmat existența unor discuții de principiu cu actuala conducere a partidului.

„Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și din partea PNL”, a declarat acesta.

Potrivit lui Orban, o eventuală revenire nu ar presupune doar o decizie individuală, ci un proces politic și administrativ care ar putea include fuziunea dintre cele două formațiuni.

congres PNL

congres PNL / sursa foto: captură video

„Trebuie emis un mandat de negociere, negociat un protocol de fuziune, care ulterior să fie validat în forurile statutare ale celor două partide”, a explicat fostul lider liberal.

Orban susține noua direcție politică a PNL

Ludovic Orban a transmis că se regăsește în actuala orientare a partidului și că este pregătit să contribuie la dezvoltarea unui proiect politic comun.

„Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă. Sunt convins că pot să pun umărul, cu modestele mele puteri și ale colegilor mei, la o construcție serioasă a unui partid liberal”, a afirmat acesta.

Întrebat direct dacă ar accepta revenirea în PNL în condițiile actuale, răspunsul său a fost fără echivoc: „Răspunsul meu este categoric da”.

Ce ar însemna revenirea lui Ludovic Orban în PNL

O eventuală fuziune între PNL și Forța Dreptei ar reprezenta un pas important în procesul de reunificare a unei părți a electoratului liberal. Orban a părăsit PNL în 2021, după pierderea competiției interne pentru conducerea partidului, iar ulterior a fondat Forța Dreptei.

Reluarea dialogului dintre cele două formațiuni și disponibilitatea exprimată public pentru o colaborare politică ar putea deschide calea unor negocieri oficiale în perioada următoare.

Stiri calde

15:23 - Ilie Bolojan, mesaj dur la adresa PSD la Congresul PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna

15:10 - Lady Marina Windsor s-a căsătorit. A purtat la altar o tiară cu istorie regală

14:58 - PNL a cerut cinci demisii: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu

14:51 - PNL epuizat, între „modernizatorul cu rădăcini" al lui Bolojan și „seriozitatea și echilibrul" lui Veștea

14:43 - Tricolorii revin la Oradea pentru un duel de gală cu Grecia. Miza este menținerea șanselor de calificare la Campionat...

14:35 - Rareș Bogdan: De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR

14:23 - Momente de panică la concertul lui Rod Stewart. Artistul de 81 de ani a avut nevoie de oxigen după ce aproape a leșin...

14:15 - Cine lipsește de la Congresul Extraordinar al PNL

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale