Ludovic Orban a declarat duminică, la Congresul Partidului Național Liberal, că există discuții avansate privind o posibilă revenire în PNL, inclusiv printr-o fuziune politică între partid și formațiunea Forța Dreptei.

Fostul lider liberal a afirmat că susține actuala direcție a partidului și că este dispus să participe la o construcție politică comună.

Prezent la Congresul PNL în calitate de invitat, Orban a precizat că este pentru prima dată în ultimii cinci ani când participă la un congres al formațiunii pe care a condus-o.

Declarațiile sale vin într-un moment important pentru reorganizarea și consolidarea dreptei politice, în contextul noii conduceri liberale.

Ludovic Orban a afirmat că invitația primită din partea conducerii PNL reprezintă un semnal pozitiv pentru dialogul dintre cele două formațiuni.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul PNL. Astăzi sunt prezent după cinci ani, în sfârșit, la un congres al Partidului Național Liberal”, a declarat acesta.

Fostul premier a subliniat că, deși participă la eveniment ca invitat, continuă să se considere un susținător al valorilor liberale.

„Sunt un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul PNL”, a spus Orban.

Întrebat dacă intenționează să revină în Partidul Național Liberal, Ludovic Orban a confirmat existența unor discuții de principiu cu actuala conducere a partidului.

„Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și din partea PNL”, a declarat acesta.

Potrivit lui Orban, o eventuală revenire nu ar presupune doar o decizie individuală, ci un proces politic și administrativ care ar putea include fuziunea dintre cele două formațiuni.

„Trebuie emis un mandat de negociere, negociat un protocol de fuziune, care ulterior să fie validat în forurile statutare ale celor două partide”, a explicat fostul lider liberal.

Ludovic Orban a transmis că se regăsește în actuala orientare a partidului și că este pregătit să contribuie la dezvoltarea unui proiect politic comun.

„Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă. Sunt convins că pot să pun umărul, cu modestele mele puteri și ale colegilor mei, la o construcție serioasă a unui partid liberal”, a afirmat acesta.

Întrebat direct dacă ar accepta revenirea în PNL în condițiile actuale, răspunsul său a fost fără echivoc: „Răspunsul meu este categoric da”.

O eventuală fuziune între PNL și Forța Dreptei ar reprezenta un pas important în procesul de reunificare a unei părți a electoratului liberal. Orban a părăsit PNL în 2021, după pierderea competiției interne pentru conducerea partidului, iar ulterior a fondat Forța Dreptei.

Reluarea dialogului dintre cele două formațiuni și disponibilitatea exprimată public pentru o colaborare politică ar putea deschide calea unor negocieri oficiale în perioada următoare.