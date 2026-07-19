Donald Trump a avut una dintre cele mai intense perioade de activitate pe platforma Truth Social, publicând 35 de mesaje în doar 90 de minute. Potrivit publicației The Daily Beast, ritmul postărilor a fost comparabil cu cel al celor mai prolifici creatori de conținut de pe rețelele sociale, depășind cu mult frecvența obișnuită a comunicării unui lider politic.

Seria de mesaje a fost publicată în cursul dimineții, în iulie 2026, și a acoperit subiecte dintre cele mai diverse, de la imigrație și politica externă până la Curtea Supremă, criptomonede și redistribuirea unor mesaje favorabile administrației sale.

În Statele Unite, fiecare postare a fost urmărită îndeaproape de presa națională, pentru că Donald Trump folosește Truth Social drept principal canal de comunicare.

Publicarea a 35 de mesaje într-o oră și jumătate înseamnă, în medie, o postare la aproximativ două minute și jumătate. Este un ritm întâlnit mai degrabă în cazul influencerilor, streamerilor sau conturilor dedicate comentariului permanent al actualității decât al unui președinte aflat în funcție.

În locul unor mesaje lungi și elaborate, Trump a alternat redistribuiri de conținut, comentarii scurte și reacții la evenimente politice. Strategia i-a permis să domine fluxul platformei și să genereze rapid reacții în presa americană.

Printre cele 35 de mesaje s-au regăsit referiri la imigrație, economie, Curtea Supremă și politica externă a Statelor Unite. Liderul american a redistribuit și materiale care susțin pozițiile administrației sale, dar și mesaje despre competiția economică cu China și legislația privind activele digitale.

Potrivit The Daily Beast, avalanșa de postări a venit fără pauze semnificative, ceea ce a atras rapid atenția utilizatorilor și a jurnaliștilor care monitorizează activitatea contului său.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump și-a transformat contul de Truth Social în principalul instrument prin care își transmite pozițiile oficiale, reacțiile și comentariile politice.

De multe ori, mesajele sale sunt preluate în câteva minute de televiziuni, publicații și agenții de presă din întreaga lume.

Influența acestor postări este urmărită inclusiv de investitori, după ce declarațiile lui Trump au produs în repetate rânduri reacții pe piețele financiare.

Evenimentul Zilei a relatat recent că Trump Media & Technology Group pregătește un serviciu prin care companiile financiare ar putea primi mai rapid mesajele publicate pe Truth Social, o inițiativă care a stârnit dezbateri privind accesul privilegiat la informații.

Presa americană notează că acesta nu este primul episod în care Donald Trump publică zeci de mesaje într-un interval foarte scurt. În ultimele luni, activitatea sa pe Truth Social s-a intensificat, existând zile în care a distribuit sau a publicat peste 50 de mesaje în doar câteva ore.

Frecvența postărilor îl plasează într-o categorie neobișnuită pentru un șef de stat, apropiată mai degrabă de cea a creatorilor de conținut care își mențin permanent audiența activă pe rețelele sociale.