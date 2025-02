Monden Cătălin Botezatu a dat uitării răsfățul și vacanțele de lux. Designerul s-a reinventat total







Cătălin Botezatu nu mai are timp de vacanțe și momente de relaxare. Recent întors din Dubai, unde a fost plecat pentru proiecte profesionale, celebrul creator de modă a participat la un eveniment monden în Capitală, semn că nu are nici măcar o clipă de respiro. Pentru a fi prezent pe podiumurile din străinătate, el a renunțat la o vacanță scumpă.

Cătălin Botezatu, nevoit să pună munca pe primul loc

Designerul român a fost prezent la Dubai Fashion Week, unde a avut trei prezentări de modă. Pentru a rămâne în topul celor mai cunoscute nume din domeniu, el a decis să pună munca pe primul loc și să lase în urmă escapadele în diferite destinații. Totuși, în locurile în care are prezentări, acesta își rezervă puțin timp să viziteze diferite locuri sau să petreacă timp cu prietenii.

„Tocmai m-am întors acasă, am făcut trei prezentări, am deschis Dubai Fashion Week. Sunt foarte obosit, plec pe 2 la Paris Fashion Week. Energia mi-o iau de la voi, de la public, de la fanii mei, de la evenimentele pe care le fac. Mă fac să tind către perfecțiune, deși nimeni nu e perfect”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Probleme medicale

În trecut, designerul s-a confruntat cu probleme medicale grave, motiv pentru care nu poate să facă sport. El le-a povestit urmăritorilor de Instagram că are grijă să se hidrateze, însă nu are o alimentație corespunzătoare.

„Am grijă să mă hidratez, dar mănânc alandala. Sport nu fac, pentru că nu-mi permite sănătatea. Știi cum e, nu poți să le ai pe toate! Eu am ales această cale a celebrității, a muncii susținute. Eu mă laud cu o muncă de 40 de ani. Sunt așa în priză de 40 de ani! Am o activitate într-un oraș și mai rămân acolo o zi, două”, a adăugat el.

Cătălin Botezatu a pierdut banii pe vacanța în Miami

Deși era cu vacanțele de lux, designerul a renunțat la ele pentru muncă. Recent, el a pierdut suma achitată pentru o escapadă în Miami și Tulum.

„Nu am timp de vacanțe. Pentru prima dată, anul acesta mi-am anulat o vacanță superbă. Începea la Miami, apoi Revelion pe cel mai mare vas de croazieră din lume și trei săptămâni de nebunie la Tulum. Am anulat și am pierdut tot, pentru că evenimentele de fashion au fost mult mai importante”, a mai spus el, potrivit Cancan.

Cătălin Botezatu a trecut prin șase intervenții chirurgicale dificile, după ce a primit un diagnostic crunt.